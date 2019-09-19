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Три украинских канала получили право вещать на территориях с особым статусом

Три украинских канала получили право вещать на территориях с особым статусом
13:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Нацсовет выдал разрешения на временное вещание телеканалов на территориях с особым режимом вещания компаниям

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выдал разрешения на временное вещание телеканалов на территориях с особым режимом вещания компаниям "ТРК "Студия 1+1", "Гравис-кино" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

"Телеканал "1+1" будет работать в цифре на 57 ТВК в г. Горняке Донецкой области, 5 ТВК в поселке Широком Станично-Луганского района Луганской области и 50 ТВК в с. Чонгаре Генического района Херсонской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что телеканал "2+2" будет показывать передачи в цифровом стандарте на 57 ТВК в г. Горняке Донецкой области, 41 ТВК в с. Бахмутовке Новоайдарского района и 5 ТВК в поселке Широком Станично-Луганского района Луганской области, а также 50 ТВК в с. Чонгаре Генического района Херсонской области.

Один из украинских телеканалов могут "прикрыть": детали

Телеканал общественного вещателя "UA:ПЕРВЫЙ" будет вещать в аналоговом формате на 30 ТВК в г. Чаплинцы Херсонской области.

Нацсовет подчеркнул, что выданные разрешения будут способствовать развитию украинского цифрового телевидения на линии разграничения и на границе с Крымом.

Все разрешения на временное вещание выданы сроком на 1 год.

6 сентября 2019 года Нацсовет по телерадиовещанию подготовил план развития аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020 году.

Ранее, 4 июля, Нацсовет выдал 25 телерадиоорганизациям разрешения на вещание в районе проведения Операции объединенных сил и на границе с Крымом.

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Телеканалы, Лицензия, НОТУ, Телевещение.
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