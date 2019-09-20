Скачать
Пятница, 20.09.2019
Главные новости 19 сентября: рынок земли, судьба "минера" моста, газовые консультации, Лига Европы и другое
Главные новости 19 сентября: рынок земли, судьба "минера" моста, газовые консультации, Лига Европы и другое
Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
В США рекомендуют Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 19 сентября - День Луки
Приметы и обряды на 19 сентября - День Луки

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи

Смотрите фото (3)
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Узнайте о приметах и обычаях этого дня, чтобы привлечь в жизнь удачу и не навлечь на себя гнев Высших Сил.

Рождество Богородицы ежегодно отмечают 21 сентября, и готовятся к празднику заранее. 

Рождество Богородицы — двунадесятый праздник, который празднуется с особым размахом. В прежние времена в этот день также отмечали Осенины, или праздник сбора урожая и встречи с осенью. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с народной мудростью, чтобы провести праздничный день с пользой и избежать неприятностей.

Приметы на Рождество Богородицы

К праздничному дню завершают полевые и огородные работы, а также готовят ульи к зимовке. Те, кто ленится, могут остаться без урожая и лишиться пчел.

В праздничный день следует испачкать руки золой или чем-то черным, чтобы в жизни происходили только позитивные перемены. Наши предки 21 сентября привлекали удачу в торговле, наступая на веник и молясь Высшим Силам о благополучном завершении начатого дела.

Считается, что в день Рождества Богородицы Высшие Силы могут исполнить заветное желание, если искренне помолиться в церкви с зажженной свечой. В прежние времена к свечкам привязывали записки с просьбами, чтобы те сгорели и желания исполнились.

Рождество Богородицы — особенный день. В древности считалось, в это время женщины могут вернуть себе молодость и обрести красоту на долгие годы. Для этого представительницы прекрасно пола вставали до зари, умывались водой из природных источников и просили у Богородицы помощи.

Примета гласит, что в день церковного праздника можно избавиться от любого негатива, если прочистить печи и дымоходы, а также с добром отнестись к окружающим, приветить и угостить нежданных гостей, а также подать милостыню нуждающимся.

Согласно поверью, в день праздника гадания самые точные, поэтому на Рождество Богородицы в прежние времена девушки гадали на суженых, чтобы узнать, какая судьба их ждет в ближайшее время.

Ясный день указывает на то, что осень будет сухой и теплой, а туман, напротив, говорит о пасмурной погоде.

Птицы, летящие в южные страны высоко, указывают на то, что зима будет теплой. Если жмутся к земле и летят низко, то зима обещает быть суровой, с метелями и трескучим морозом.

Обычаи праздничного дня

В день Рождества Богородицы в прежние времена отмечали праздник урожая. Накрывали богатые столы, угощали друг друга тем, что самолично вырастили, и обязательно молились Высшим Силам, благодаря их за хороший урожай.

21 сентября женщины молятся Богородице, чтобы та даровала им радость материнства, помогла сохранить семью и благополучие. Мужчины возносят молитвы, прося помощи в делах и благословения на будущий год, когда придет время сажать новый урожай.

Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день
Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот деньЧитать полностью

В день праздника молодожены, обвенчанные в церкви, приглашали в гости родителей. Новоиспеченные муж и жена получали ценные советы от старшего поколения, а хозяйка угощала гостей своей стряпней, чтобы показать мастерство и умение вести домашнее хозяйство. После праздничного застолья молодых одаривали подарками, а затем приглашали к себе на обед или ужин.

Рождество Богородицы не обходится без торжественного богослужения, поэтому с утра отправлялись в церкви и храмы, чтобы вознести общие молитвы и попросить у Высших Сил покровительства для себя и своих семей.

В день праздника не принято работать, но необходимые дела выполнять не грешно. Перед тем, как начать что-то, принято молиться на удачное дело, чтобы с Божьей помощью преодолеть любые трудности.

Священнослужители в день праздника призывают верующих посетить службу, чтобы вознести молитвы Господу и Богородице, а также провести время в кругу семьи, чтобы укрепить семейные узы и поблагодарить Высшие Силы за помощь и поддержку. В этот день можно также отправиться в паломничество по святым местам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Приметы, Обряды, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы., Сентябрь 2019, Когда Рождество Пресвятой Богородицы, Какие праздники в сентябре, Рождество Девы Марии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
03 "Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему
04 О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
05 Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН
США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН
Одеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Одеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
СМИ: Президент и глава МИД Ирана приедут в Нью-Йорк
СМИ: Президент и глава МИД Ирана приедут в Нью-Йорк
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь