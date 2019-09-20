Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи

Новости Украины:Узнайте о приметах и обычаях этого дня, чтобы привлечь в жизнь удачу и не навлечь на себя гнев Высших Сил.

Рождество Богородицы ежегодно отмечают 21 сентября, и готовятся к празднику заранее.

Рождество Богородицы — двунадесятый праздник, который празднуется с особым размахом. В прежние времена в этот день также отмечали Осенины, или праздник сбора урожая и встречи с осенью. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с народной мудростью, чтобы провести праздничный день с пользой и избежать неприятностей.

Приметы на Рождество Богородицы

К праздничному дню завершают полевые и огородные работы, а также готовят ульи к зимовке. Те, кто ленится, могут остаться без урожая и лишиться пчел.

В праздничный день следует испачкать руки золой или чем-то черным, чтобы в жизни происходили только позитивные перемены. Наши предки 21 сентября привлекали удачу в торговле, наступая на веник и молясь Высшим Силам о благополучном завершении начатого дела.

Считается, что в день Рождества Богородицы Высшие Силы могут исполнить заветное желание, если искренне помолиться в церкви с зажженной свечой. В прежние времена к свечкам привязывали записки с просьбами, чтобы те сгорели и желания исполнились.

Рождество Богородицы — особенный день. В древности считалось, в это время женщины могут вернуть себе молодость и обрести красоту на долгие годы. Для этого представительницы прекрасно пола вставали до зари, умывались водой из природных источников и просили у Богородицы помощи.

Примета гласит, что в день церковного праздника можно избавиться от любого негатива, если прочистить печи и дымоходы, а также с добром отнестись к окружающим, приветить и угостить нежданных гостей, а также подать милостыню нуждающимся.

Согласно поверью, в день праздника гадания самые точные, поэтому на Рождество Богородицы в прежние времена девушки гадали на суженых, чтобы узнать, какая судьба их ждет в ближайшее время.

Ясный день указывает на то, что осень будет сухой и теплой, а туман, напротив, говорит о пасмурной погоде.

Птицы, летящие в южные страны высоко, указывают на то, что зима будет теплой. Если жмутся к земле и летят низко, то зима обещает быть суровой, с метелями и трескучим морозом.

Обычаи праздничного дня

В день Рождества Богородицы в прежние времена отмечали праздник урожая. Накрывали богатые столы, угощали друг друга тем, что самолично вырастили, и обязательно молились Высшим Силам, благодаря их за хороший урожай.

21 сентября женщины молятся Богородице, чтобы та даровала им радость материнства, помогла сохранить семью и благополучие. Мужчины возносят молитвы, прося помощи в делах и благословения на будущий год, когда придет время сажать новый урожай.

В день праздника молодожены, обвенчанные в церкви, приглашали в гости родителей. Новоиспеченные муж и жена получали ценные советы от старшего поколения, а хозяйка угощала гостей своей стряпней, чтобы показать мастерство и умение вести домашнее хозяйство. После праздничного застолья молодых одаривали подарками, а затем приглашали к себе на обед или ужин.

Рождество Богородицы не обходится без торжественного богослужения, поэтому с утра отправлялись в церкви и храмы, чтобы вознести общие молитвы и попросить у Высших Сил покровительства для себя и своих семей.

В день праздника не принято работать, но необходимые дела выполнять не грешно. Перед тем, как начать что-то, принято молиться на удачное дело, чтобы с Божьей помощью преодолеть любые трудности.

Священнослужители в день праздника призывают верующих посетить службу, чтобы вознести молитвы Господу и Богородице, а также провести время в кругу семьи, чтобы укрепить семейные узы и поблагодарить Высшие Силы за помощь и поддержку. В этот день можно также отправиться в паломничество по святым местам.