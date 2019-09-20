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У Авакова хотят закупить французские катера для пограничников

У Авакова хотят закупить французские катера для пограничников
07:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины:Украина планирует закупить у Франции катера для пограничников в контексте реализации проекта Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Министерство внутренних дел ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников, сообщила пресс служба ведомства.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества есть предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", – говорится в сообщении на сайте МВД в четверг вечером.

Представители Франции отметили, что Париж заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Киевом. Они также подчеркнули успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Украина модернизирует патрульные катера типа Island

По данным министерства, в рамках украинско-французского проекта французская сторона уже поставила четыре единицы вертолетов Н225 (один - для Нацгвардии Украины, три - для ГСЧС). К концу 2019 украинская сторона планирует получить еще две единицы Н125.

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МВД, Техника, ГСЧС, Катера, ОСЕА, Н225.
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