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Пятница, 20.09.2019
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Вторая Пречистая 2019: как правильно отмечать праздник 21 сентября
Вторая Пречистая 2019: как правильно отмечать праздник 21 сентября

Вторая Пречистая 2019: как правильно отмечать праздник 21 сентября

Вторая Пречистая 2019: как правильно отмечать праздник 21 сентября
16:40 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:Рождество Пресвятой Богородицы - полное название праздника, который Православная Церковь отмечает 21 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы означает торжество веры над недугами и неудачами, явление миру матери Иисуса, сына Господа, рождение самой великой женщины за всю историю, ибо ее появление было чудом, равно как и появление ее сына - Христа.

Как отмечают праздник Рождество Богородицы

Начиная с шестого века, Рождество Богородицы стали отмечать, как великий праздник. В этот день верующие в праздничных одеждах приходят в храмы, где совершаются торжественные службы. Все верующие славят прекрасный день, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.

Также на праздник пекли специальные хлебцы с буквами "Р" и "Б", что означало "Рождество Богородицы". Праздничные хлебцы раздавали всем членам семьи, клали под иконы, где хранили до Рождества Иисуса Христа. Считалось, что хлебцы могут помочь больному человеку, поэтому их давали всем, кого настигла хворь.

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаиЧитать полностью

В этот светлый праздник православные люди спешат в храмы, чтобы помолиться Богородице.

Поэтому главное, что непременно следует сделать - это пойти в церковь в Рождество Пресвятой Богородицы.

Также Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2019 года - это прекрасный шанс попросить прощения у своих родителей.

Обязательно нужно в этот праздник помолиться за их здоровье.

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