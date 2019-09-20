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Развитие трансплантологии является приоритетом для Украины

Развитие трансплантологии является приоритетом для Украины
19:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Минздрав готов сделать трансплантацию в Украине реальностью.

Министерство здравоохранения готово сделать трансплантацию в Украине реальностью, развитие трансплантологии является приоритетом для Украины, заверил заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук.

"Трансплантация является приоритетом для Украины. В этом вопросе есть полная поддержка президента Украины. Надеюсь, что новая команда позволит объединить усилия и сделать трансплантацию в Украине свершившимся фактом", - сказал он в ходе секции "Диагностика смерти мозга" в рамках Конгресса анестезиологов Украины в Киеве в пятницу.

Загрийчук указал на то, что проблема развития трансплантологии в Украине заключается "не в законах, а в том, что не было достаточно государственной политики".

Он также подчеркнул, что лично готов принимать участие в проведении пересадок от трупных доноров.

"Когда будет первой-второй донор, я там буду", - сказал Загрийчук, до назначения заместителем министра здравоохранения работавший хирургом Национального института хирургии и трансплантологии им.Шалимова.

В свою очередь, заведующий отделением интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы скорой помощи (БСМП) профессор Игорь Малыш, отметил, что, в течение года в клинике констатируется около 400 смертей. При этом, согласно объективным критериям, потенциально донорами могли быть 18 человек.

"В нашей клинике летальность около 12-16% , около 400 умерших в год. Больше половины – это экстренная онкология, это возрастные больные и циррозы с фатальными кровотечениями. Всего 18 пациентов могут, возможно, потенциально стать донорами, но дистанция между потенциальными и реальными донорами значительна. Поэтому мы получаем в итоге восемь возможных теоретически актуальных доноров. Опять-таки: это теоретическое представление, на практике цифры могут оказаться меньше", - пояснил он.

Малыш назвал проблемами развития трансплантации, в частности, дефицит доноров и дефицит оборудования для диагностики смерти мозга.

"Диагноз "смерть мозга" у нас ставят не часто и это связано с тем, что мы подсознательно связываем смерть мозга с трансплантацией, хотя во всем мире это не так. Диагноз "смерть мозга" ставится по другим причинам, в том числе и по требованию страховых компаний.

"Поэтому нужно освоить единый подход: констатация "смерти мозга" проводится независимо от того, предстоит ли трансплантация", - сказал он.

Малыш также подчеркнул, что при корректной постановке диагноза "смерть мозга" врачебная ошибка исключается, в сам диагноз при соблюдении всех необходимых критериев является "один из самых доказанных и самых надежных с профессиональной точки зрения диагнозов в медицине".

"При констатации "смерти мозга" мы должны соблюдать права всех участников – донора, реципиента и членов консилиума, но приоритетными являются права донора. В нашей клинике, если мы видим, что пациент начинает трансформироваться в потенциального донора, мы перемещаем его в самую оснащенную палату интенсивной терапии, чтобы не было сомнений, что этот пациент получил всю необходимую помощь", - сказал он.

Малыш также отметил, что "в каждом лечебном учреждении должен быть издан приказ, в котором будут установлены функциональные обязанности всех участников предстоящих событий, а также определено ответственное лицо".

"Ответственным лицом не может быть дежурный врач интенсивной терапии со стажем пять лет. Ответственное лицо – это или главный врач, или его заместитель, потому, что ответственное лицо будет контролировать работу трансплант-координаторов", - сказал он.

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В свою очередь, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров обратил внимание, что в проекте табеля оснащения клиник предусмотрено наличие в медучреждениях хирургического профиля газоанализатора, который позволит проводить диагностику "смерти мозга".

Он также подчеркнул, что в случае постановки диагноза "смерть мозга", который установлен при помощи такого оборудования, в течение нескольких дней он подтверждается фактической кончиной пациента.

Со своей стороны, трансплант-координатор Запорожской больницы скорой помощи Игорь Писаренко подчеркнул важность формирования листов ожидания реестра реципиентов.

"Если нет листов ожидания, то трансплантация в стране не нужна", - подчеркнул он.

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Минздрав, МОЗ, Михаил Загрийчук.
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