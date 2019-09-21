Скачать
Суббота, 21.09.2019
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Приметы и обряды на 21 сентября - Рождество Богородицы

Приметы и обряды на 21 сентября - Рождество Богородицы
07:27 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Рождество Богородицы в 2019 году выпадает на субботу – 21 сентября.

Традиции на 21 сентября

На этот день приходится праздник урожая, который в народной традиции получил название осенины, или оспожинки. Отмечали его несколько дней, иногда даже целую неделю. Этот праздник считался концом лета.

Этот день отличался играми, песнями и специальными обрядами. Полагалось встречать матушку-осень овсяным хлебом: самая старшая женщина в деревне держала хлеб, а остальные пели песни и молили Пречистую Богородицу: «Богородица Пречистая, избавь от маты, надсады от души отведи, мое житье-бытье освети!» Затем хлеб разламывали на части, каждая семья относила свой кусочек в хлев и отдавала по крошке скотине. Этот хлеб считался прекрасным оберегом для домашней живности.

Пресвятой Деве в этот день ходили молиться к родникам, поскольку рождение Богородицы связывалось в народном представлении с кристально чистой водой. Воду в них вначале освящали, а затем несли домой и пили по глоточку по утрам. Молодожены в этот день встречали гостей - к ним по традиции приходили в гости родные: посмотреть, как живут, дать добрый совет, а новобрачные должны были угостить родню, с благодарностью принимать советы и одарить родственников круглыми пирогами. Молодой семье непременно полагалось похвастаться нажитым со дня бракосочетания добром, новыми нарядами и домашней утварью, показать порядок в доме и на дворе. На столе главными были румяный каравай как символ солнца и силы природы и пиво, символизирующее щедрость природы. В этот день полагалось убирать на хранение лук и заносить под крышу ульи с пчелами на зиму.

Приметы на 21 сентября

Бабье лето тишь вспугнуло.

Всякому лету аминь (конец).

Если погода в этот день хорошая - осень будет хорошая.

Земля стремится к белым утренникам (заморозкам).

Пасекин день - убирают пчел.

Озимое поле покрывается всходами.

Раннее опадание листвы - к ранней зиме.

Если паутина ложится на растения - к теплой погоде.

Зайцы роют осенью глубокие лежки - будет холодная зима.

Красное небо - к ветру и дождю.

Морозный иней на траве - к дождю.

Знаменательные события в истории: 21 сентября 2019 года

Осиновые листья ложатся на землю «лицом» вверх - к Студеной зиме.

Осенью птицы летят низко - к холодной зиме, высоко - к теплой.

Осенью серенько утро, да жди красного денька.

Жирные барсуки и зайцы по осени - к ранней зиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заговор, Приметы, Обряды, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы., Приметы на 21 сентября, День Пресвятой Богородицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы для девушек и женщин
03 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
04 ТОП-5 рыцарей, которые могли испортить весь ореол романтики Средневековья (Фото)
05 Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куба переживает серьезный топливный кризис
Куба переживает серьезный топливный кризис
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь