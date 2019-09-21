Приметы и обряды на 21 сентября - Рождество Богородицы

Новости Украины:Рождество Богородицы в 2019 году выпадает на субботу – 21 сентября.

Традиции на 21 сентября

На этот день приходится праздник урожая, который в народной традиции получил название осенины, или оспожинки. Отмечали его несколько дней, иногда даже целую неделю. Этот праздник считался концом лета.

Этот день отличался играми, песнями и специальными обрядами. Полагалось встречать матушку-осень овсяным хлебом: самая старшая женщина в деревне держала хлеб, а остальные пели песни и молили Пречистую Богородицу: «Богородица Пречистая, избавь от маты, надсады от души отведи, мое житье-бытье освети!» Затем хлеб разламывали на части, каждая семья относила свой кусочек в хлев и отдавала по крошке скотине. Этот хлеб считался прекрасным оберегом для домашней живности.

Пресвятой Деве в этот день ходили молиться к родникам, поскольку рождение Богородицы связывалось в народном представлении с кристально чистой водой. Воду в них вначале освящали, а затем несли домой и пили по глоточку по утрам. Молодожены в этот день встречали гостей - к ним по традиции приходили в гости родные: посмотреть, как живут, дать добрый совет, а новобрачные должны были угостить родню, с благодарностью принимать советы и одарить родственников круглыми пирогами. Молодой семье непременно полагалось похвастаться нажитым со дня бракосочетания добром, новыми нарядами и домашней утварью, показать порядок в доме и на дворе. На столе главными были румяный каравай как символ солнца и силы природы и пиво, символизирующее щедрость природы. В этот день полагалось убирать на хранение лук и заносить под крышу ульи с пчелами на зиму.

Приметы на 21 сентября

Бабье лето тишь вспугнуло.

Всякому лету аминь (конец).

Если погода в этот день хорошая - осень будет хорошая.

Земля стремится к белым утренникам (заморозкам).

Пасекин день - убирают пчел.

Озимое поле покрывается всходами.

Раннее опадание листвы - к ранней зиме.

Если паутина ложится на растения - к теплой погоде.

Зайцы роют осенью глубокие лежки - будет холодная зима.

Красное небо - к ветру и дождю.

Морозный иней на траве - к дождю.

Осиновые листья ложатся на землю «лицом» вверх - к Студеной зиме.

Осенью птицы летят низко - к холодной зиме, высоко - к теплой.

Осенью серенько утро, да жди красного денька.

Жирные барсуки и зайцы по осени - к ранней зиме.