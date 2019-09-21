Обладателям сертификатов ВНО предлагают экспресс обучение в техникумах

Новости Украины:В следующем году все обладатели сертификатов ВНО могут по сокращенной программе получить предвысшее образование.

Министерство образования и науки Украины уже со следующего года планирует изменить порядок поступления в колледжи и техникумы, позволив поступать с сертификатами ВНО 4 лет и учиться по сокращенной системе, передает пресс-служба Минобразования.

Такие изменения содержатся в новом проекте Условий приема в заведения предвысшего образования 2020, о чем напомнил глава директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олег Шаров. По его словам, этот проект радикально реформирует обучения в подобных заведениях. Такие изменения позволят людям, давно закончившим школу, в краткие сроки и беспрепятственно получить профильное образование.

В данном проекте содержатся такие важные решения:

абитуриенты с сертификатами ВНО могут сдавать экзамены по предметам в свободном порядке;

подача результатов ВНО гарантирует повышение балла на 25%;

Кроме этого, сертификаты ВНО по всем предметам будут приниматься за последние 4 года: с 2017 по 2020 включительно.

Образовательные учреждения предвысшего образования будут готовы предложить сокращенную программу обучения в том числе тем, кто ранее получал высшее образование, а не только тем, кто имеет диплом квалифицированного рабочего.

Что касается платы за обучение, в МОН подчеркнули, что студенты могут получать неограниченное число дипломов за счет госбюджета и возмещать средства не нужно.

В следующем году прием вступительных документов на базе 9-ти классов начнется с 1 по 13 июля 2020 года, экзамены и конкурсы состоятся в период с 14 по 21 июля, а определение списка бюджетников пройдет до 29 июля.

Регистрация поступающих на базе 11-ти классов стартует с 1 июля через электронные кабинеты. Окончание регистрации назначено на 22 июля для поступающих через экзамены или собеседования, а 29 июля для обладателей сертификатов ВНО. Экзамены и конкурсы пройдут с 23 по 28 июля, а формирование списков бюджетных мест завершится 8 августа.