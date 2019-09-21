Рынок земли: происхождения средств покупателей сыграет важную роль

После запуска в Украине рынка сельскохозяйственных земель, покупателей будут проверят на происхождение средств. Это предложения высунули в Кабмине.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
В Кабинете министров считают, что не нужно бояться иностранных предпринимателей, ведь намного страшнее, если землей завладеют скупщики благодаря "черным" деньгам.
Это аргументируют тем, что государство должно знать кто владеет средствами и каким образом он их заработал.
Миланов заявил, что с этой целью будет создана система мониторинга.
Также он добавил, что земля, куплена с нарушениями (владелец россиянин), будет конфискована.
Напомним, в Кабмине обнародовали законопроект о запуске рынка земли.