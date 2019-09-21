Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды

Новости Украины:Воскресенье, 22 сентября, в Украине будет умеренно теплым, однако с понедельника украинцев ожидает очередное снижение температуры.

В ближайшие сутки, 22 сентября, погоду в Украине будет определять прохладная, преимущественно сухая воздушная масса, лишь на севере и востоке страны более влажный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в северных, Харьковской и Полтавской, днем в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в Луганской области и в Карпатах заморозки 0-3°; днем 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части до 23°, в восточных областях 12-17°.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 22 сентября

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 сентября самая высокая температура днем была +29 в 2017 году, самая низкая ночью +1,1 в 1942 году.

23 сентября - без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, на севере Левобережья, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 11-16° тепла, в южной части и местами в западных областях 17-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на 23 сентября

21 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 16-18°, в Днепре в пределах Киева 15°.

Напомним, синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4