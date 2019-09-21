Скачать
Суббота, 21.09.2019
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Заря - Мариуполь: где смотреть матч 8-го тура УПЛ
Заря - Мариуполь: где смотреть матч 8-го тура УПЛ
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды

Смотрите фото (3)
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Воскресенье, 22 сентября, в Украине будет умеренно теплым, однако с понедельника украинцев ожидает очередное снижение температуры.

В ближайшие сутки, 22 сентября, погоду в Украине будет определять прохладная, преимущественно сухая воздушная масса, лишь на севере и востоке страны более влажный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в северных, Харьковской и Полтавской, днем в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в Луганской области и в Карпатах заморозки 0-3°; днем 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части до 23°, в восточных областях 12-17°.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 22 сентября

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 сентября самая высокая температура днем была +29 в 2017 году, самая низкая ночью +1,1 в 1942 году.

23 сентября - без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, на севере Левобережья, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 11-16° тепла, в южной части и местами в западных областях 17-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на 23 сентября

21 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 16-18°, в Днепре в пределах Киева 15°.

Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик

Напомним, синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Очередное нарушение &quot;тишины&quot;: СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ и др.
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь