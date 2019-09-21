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День спасателя-2019: в Киеве провели повторные торжества (Фото, Видео)

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День спасателя-2019: в Киеве провели повторные торжества (Фото, Видео)
16:42 Сегодня Телеграф Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:На столичном Крещатике провели торжественные мероприятия торжества по случаю профессионального праздника - Дня спасателя.

Сегодня, 21 сентября, на Крещатике в Киеве состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня спасателя, который отмечался в начале недели - 17 сентября, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в рамках мероприятия выступили Первый заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой, Председатель ДСНС Николай Чечеткин и заместитель Министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Они вручили спасателям государственные награды, в том числе знаки отличия МВД и ГСЧС.

Так, Указом Президента Украины, медалью "За спасенную жизнь" наградили Артема Андриенко, который также лауреатом Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2019", а орден "За заслуги" III степени получил заместитель начальника Главного управления ДСНС в Харьковской области Анатолий Торяник.

Спортсменам-спасателям вручили "Знаки Почета". Среди лауреатов победительница 12-го чемпионата Европы по легкой атлетике в метании молота Валерий Иваненко, чемпионка II-х Европейских игр по борьбе самбо в весовой категории свыше 80 килограмм Анастасию Сапсай и чемпион II-х Европейских игр по легкой атлетике в смешанной эстафете Станислава Сенник

Отмечается также, что пять работников ГСЧС получили от  Первого заместителя Министра внутренних дел сертификаты на жилье, которое было приобретено для спасателей на условиях льготного финансового лизинга.

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В свою очередь, заместитель Министра инфраструктуры Украины передал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сертификат на 20 легковых автомобилей специализированного назначения службы безопасности дорожного движения и 10 специальных аварийно-спасательных автомобилей легкого типа (САРМ-Л).

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Киев, День спасателя, ГСЧС, День спасателя 2019.
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