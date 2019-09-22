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Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября

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Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:На Севере и Востоке Украины местами пройдут небольшие дожди, на остальной территории сухо, но с холодной воздушной массой.

22 сентября, погоду в Украине будет определять прохладная, преимущественно сухая воздушная масса, лишь на севере и востоке страны более влажный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в северных, Харьковской и Полтавской, днем в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в Луганской области и в Карпатах заморозки 0-3°; днем 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части до 23°, в восточных областях 12-17°.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +19...+21, небольшая облачность, дождь

  • Львов – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Тернополь – +17...+19, небольшая облачность, без осадков

  • Черновцы – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

  • Луцк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +17..+19, переменная облачность, без осадков


Прогноз погоды на 22 сентября

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 сентября самая высокая температура днем была +29 в 2017 году, самая низкая ночью +1,1 в 1942 году.

23 сентября - без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, на севере Левобережья, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 11-16° тепла, в южной части и местами в западных областях 17-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.


Прогноз погоды на 23 сентября

Напомним, синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Холод, Прогноз погоды.
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