Инцидент с "прослушкой" Трубы расследует Нацполиция - пресс-служба ГБР

Новости Украины:Полиция расследует инцидент с “прослушкой” Трубы.

Полиция расследует инцидент с аппаратурой для прослушивания, которую обнаружили 21 сентября в кабинете директора ГБР Романа Трубы.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Досудебное расследование проводит Нацполиция. Мы вызвали полицию, и Нацполиция будет выяснять ", - сказала Иванова.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что именно НАБУ установило технику для прослушивания в кабинете Романа Трубы.

Как сообщалось, в субботу директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания.