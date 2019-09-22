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Инцидент с "прослушкой" Трубы расследует Нацполиция - пресс-служба ГБР

Инцидент с "прослушкой" Трубы расследует Нацполиция - пресс-служба ГБР
19:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция расследует инцидент с “прослушкой” Трубы.

Полиция расследует инцидент с аппаратурой для прослушивания, которую обнаружили 21 сентября в кабинете директора ГБР Романа Трубы.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Досудебное расследование проводит Нацполиция. Мы вызвали полицию, и Нацполиция будет выяснять ", - сказала Иванова.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что именно НАБУ установило технику для прослушивания в кабинете Романа Трубы.

"Прослушка" Трубы: новые комментарии ГБР

Как сообщалось, в субботу директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания.

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Все по теме:

ГБР, Нацполиция, Роман Труба, Анжелика Иванова.
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Инцидент с &quot;прослушкой&quot; Трубы расследует Нацполиция - пресс-служба ГБР
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