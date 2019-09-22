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Синоптики советуют готовиться к заморозкам

Синоптики советуют готовиться к заморозкам
21:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В Укргидрометцентре предупреждают о ночных заморозках.

Ночью во вторник, 24 сентября, в северных и восточных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0-3°С (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°С, (II уровень опасности, желтый).

Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

Помимо этого, говорится в обнародованном в воскресенье предупреждении, ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый).

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Также в Житомирской, Киевской, Донецкой областях – заморозки на почве 0-5° (II уровень опасности, желтый).

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Укргидрометцентр, Прогноз, Прогноз погоды, Заморзки.
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