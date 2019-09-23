Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать

Новости Украины:Украинские граждане в Польше поделились, сколько бы хотели зарабатывать.

Украинские трудовые мигранты хотят работать в Польше дольше и зарабатывать больше.

Об этом говорится в исследовании “Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы”, проведенном польской компанией EastWest Link совместно с Центром Восточной Европы Варшавского университета, сообщает корреспондент Укринформа.

В исследовании отмечается, что в 2018 году самую большую группу (более 40%) на польском рынке труда составляли лица, которые хотели получать за час 9-11 злотых ($2,2-2,8). В 2019-м на такой заработок согласились бы лишь 6% украинцев.

Вдвое (до 33%) возросло количество граждан Украины, которые хотят получать 13-15 злотых в час ($3,3-3,8), а желающих зарабатывать 15-20 злотых ($3,8-5) стало больше втрое – 19%.

Самую большую группу заробитчан (более 36%) составляют украинцы, которые за время пребывания в Польше планируют заработать 5-10 тыс. злотых ($1,2-2,5).

Как говорится в исследовании, работу в Польше наши земляки перестали воспринимать как некое новое явление. В частности, в прошлом году 2/3 украинцев работало в Польше впервые, а в 2019 году этот процент уменьшился до 49%.

Кроме того, увеличился период пребывания украинских трудовых мигрантов в Польше. Если в 2018 году 54% респондентов отмечали, что работали меньше трех месяцев, то в этом году больше половины опрошенных задекларировали, что работали в Польше от трех до шести месяцев.