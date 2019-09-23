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Осеннее равноденствие 2019: сильные обряды на богатство и избавление от проблем

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Осеннее равноденствие 2019: сильные обряды на богатство и избавление от проблем
08:01 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Эксперты рекомендуют провести несколько обрядов, которые позволят избежать денежных проблем и изменить будущее в лучшую сторону.

День осеннего равноденствия с древнейших времен считали особым и магическим. В 2019 году это событие произойдет 23 сентября, и каждый сможет изменить жизнь к лучшему, прибегнув к помощи проверенных обрядов. С их помощью можно распрощаться с финансовыми трудностями и проблемами.

В день осеннего равноденствия энергетика Вселенной приходит в равновесие, а значит, каждый может улучить момент, чтобы привнести в свою жизнь гармонию и процветание. 

Обряд на привлечение денег

В прежние времена в день осеннего равноденствия отправлялись в лес, чтобы привлечь в жизнь богатство и процветание. С молодого дерева срывали несколько листков, брали их в руки и наговаривали:

"Листья по осени опадают, чтобы жизнь будущим листьям дать. Листья новые растут, жизнь возрождается, богатства прибавляются. Как листья перегниют, деньги в дом войдут".

Листья закапывают под корни дерева вместе с блестящей монеткой, чтобы избавиться от финансовых неурядиц.

Денежный обряд

Привлечь в жизнь денежную энергетику и не остаться без богатства можно благодаря добрым поступкам в этот день. В прежние времена подавали милостыню и угощали окружающих пирогами. В современном мире также можно приготовить угощение, чтобы раздать его случайным прохожим или соседям по дому. Вместе с угощением передают монетки, которые заранее заговаривают:

"Добро добром возвращается, деньги к деньгам приходят. Из кошелька монету беру, три назад кладу. Все, что от чистого сердца передано, сторицей возвратится, мне в жизни пригодится".

Привлечение денег в день равноденствия

С утра в день праздника из кошелька вынимают все деньги, а затем помещают их туда по одной, приговаривая:

"Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят".

Кошелек нужно потрясти, а затем положить в него талисман, чтобы денежные проблемы остались в прошлом, а финансы пошли в рост.

Обряд на избавление от проблем

Оставить проблемы и обиды в прошлом можно с помощью огня. Для этого разводят небольшой костер, собирают яркие листья и пишут на них все, от чего нужно избавиться. Листки по одному кладут в костер, приговаривая:

"Невзгоды огнем выжигаю, больше проблем не знаю. В день осеннего равноденствия свое будущее перепишу, удачу в жизнь приглашу".

Золу от костра собирают и высыпают у порога дома, чтобы ни одна беда больше не постучалась в двери.

Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день

Обряд, привлекающий удачу

Справиться с проблемами будет значительно проще, если удача будет рядом. Проще всего ее привлечь в день осеннего равноденствия. Для этого в иголку продевают красную нить и нанизывают на нее ягоды рябины. Бусы вешают в укромном месте дома, приговаривая:

"Сколько бусин на бусах моих, столько и радости придет. Сколько ягод на будущий год уродится, столько счастья и прибавится. Бусы от невзгод защитят, проблемы прогонят, злым людям вход в дом мой закроют".

В день осеннего равноденствия любые обряды и заговоры обретают силу, а значит, можно избавиться не только от проблем с деньгами, но и от одиночества. Эффективные заговоры на любовь помогут найти вторую половинку и стать счастливее.

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Праздник, Осень, Традиции, Приметы, Обряды, 23 сентября, Осеннее равноденствие 2019.
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