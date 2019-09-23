Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября

В ближайшие сутки, 23 сентября, погоду в Украине будет определять прохладный воздух, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.
В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-восточных и восточных областях ночью небольшой дождь.
Карта осадков 23 сентября
Ветер северо-западный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.
Карта ветров 23 сентября
Прогноз погоды на понедельник, 23 сентября, по Украине:
Ужгород – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Луцк – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Ровно – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Житомир – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Винница – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Сумы – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Полтава – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Донецк – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Харьков – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Киев – +13..+15, переменная облачность, без осадков
Погода 23 сентября
Температура ночью 3-9° тепла, днем 11-16°, в Прикарпатье, Закарпатье и в южной части 19-24°С.
В Киеве - без осадков. Температура ночью 6-8°тепла, днем 13-15°
Синоптик Наталья Диденко пообещала, что понедельник в Украине будет сухим и много где солнечным.
Народный прогноз погоды
Мало рябины – к сухой осени, много – к дождливой.
Хороший урожай рябины – к морозной зиме.