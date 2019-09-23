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Понедельник, 23.09.2019
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Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября

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Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:На день осеннего равноденствия в Украину вернутся холода

В ближайшие сутки, 23 сентября, погоду в Украине будет определять прохладный воздух, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-восточных и восточных областях ночью небольшой дождь.

Карта осадков 23 сентября

Ветер северо-западный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 23 сентября

Прогноз погоды на понедельник, 23 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +13..+15, переменная облачность, без осадков

Погода 23 сентября

Температура ночью 3-9° тепла, днем 11-16°, в Прикарпатье, Закарпатье и в южной части 19-24°С.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 6-8°тепла, днем 13-15°

Синоптик Наталья Диденко пообещала, что понедельник в Украине будет сухим и много где солнечным.

Синоптики советуют готовиться к заморозкам

Народный прогноз погоды

Мало рябины – к сухой осени, много – к дождливой.

Хороший урожай рябины – к морозной зиме.

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Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Прогноз погоды, 23 сентября.
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