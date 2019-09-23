Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября

Новости Украины:На день осеннего равноденствия в Украину вернутся холода

В ближайшие сутки, 23 сентября, погоду в Украине будет определять прохладный воздух, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-восточных и восточных областях ночью небольшой дождь.

Карта осадков 23 сентября

Ветер северо-западный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 23 сентября

Прогноз погоды на понедельник, 23 сентября, по Украине:

Ужгород – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Луцк – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Ровно – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Житомир – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Винница – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Сумы – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Полтава – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Донецк – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Харьков – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Киев – +13..+15, переменная облачность, без осадков

Погода 23 сентября

Температура ночью 3-9° тепла, днем 11-16°, в Прикарпатье, Закарпатье и в южной части 19-24°С.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 6-8°тепла, днем 13-15°

Синоптик Наталья Диденко пообещала, что понедельник в Украине будет сухим и много где солнечным.

Народный прогноз погоды

Мало рябины – к сухой осени, много – к дождливой.

Хороший урожай рябины – к морозной зиме.