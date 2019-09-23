Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа
Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа
Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать
Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019
Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019

Праздник Воздвижения Креста Господня в 2019 году: дата, традиции и обычаи

Смотрите фото (3)
Праздник Воздвижения Креста Господня в 2019 году: дата, традиции и обычаи
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Праздник Воздвижения Креста Господня был установлен в память о нашедшемся кресте, на котором был распят Иисус.

Каждый день в году является уникальным и содержит в прошлом события, которые отмечаются православной церковью. 

В день Воздвижения в церквях проходят службы, во время которых верующие вспоминают события, связанные с обретением креста Господня. Орудие убийства и позора стало символом искупления грехов. Крест — великая святыня для православного мира, надежда и опора. Богослужения на Воздвижение рассказывают об обретении Животворящего Креста царицей Еленой. Это событие ежегодно отмечается 27 сентября, оно также называется Господским днем. Великий смысл его состоит в том, чтобы напомнить нам: ценой своей жизни Спаситель даровал нам Вечность с Богом.

Традиции и правила праздника

Празднование Воздвижения посвящено великому событию — нахождению императрицей Еленой Креста, на котором был распят Иисус. Найдя реликвию, патриарх Макарий поднял (воздвигнул) крест, представив возможность обычным людям увидеть святыню. От этого действия произошло название — Воздвижение.

В день Воздвижения принято поститься. Считается, что пост 27 сентября снимает с человека 7 грехов. Запрещается есть яйца, мясо, рыбу, молочные продукты. Но строгий пост соблюдают не со страхом, а напротив, с радостью по поводу искупления и спасения.

Священники советуют не скупиться на подаяние нуждающимся. Часть от приготовленных постных угощений можно отнести в церковь или раздать нищим с наилучшими пожеланиями. Доброта всегда окупается сторицей.

В четверг 26 сентября состоится всенощное бдение и служба. В сам праздник священник в фиолетовых одеждах выносит в зал Крест. Это, разумеется, не сам Животворящий Крест, а лишь его символ. Но 27 сентября от него исходит настоящая благодать. Верующие по очереди прикладываются к нему, а священник совершает помазание святым елеем.

Празднество Воздвижения тесно связано со вторым пришествием Христа. Сам Иисус однажды сказал: "страшный суд предварит крестное знамение: Крест засияет на небе, и все люди узрят Господа, спускающегося по облакам". Пока есть время, каждый верующий должен подумать о своей душе.

Народные обычаи Воздвижения

Смешавшись с народными обычаями и языческими традициями, православный праздник оброс в среде обычных людей поверьями, не имеющими богословской ценности.

По народному обычаю, 27 сентября не ходят в лес. Считается, что природа готовится к зиме, и потревожить ее — значит накликать на свой род беды. Уважение к природе не позволяло даже заниматься сбором урожая, заготовкой дров. Запрещались и другие работы, которые могли потревожить матушку-природу.

Также в этот праздник крестьяне боялись нечисти, которая бродила по лесу и готовилась к приходу зимы. Никто не пересекал границу леса, опасаясь столкнуться с лесными духами. Такие встречи грозили потерей рассудка, проблемами со здоровьем, порчей и проклятьем. Поэтому наши предки особое внимание уделяли добрым духам, задабривали их, чтобы всю зиму те охраняли их от зла.

Осеннее равноденствие 2019: сильные обряды на богатство и избавление от проблем

Молодые люди пытались добиться расположения приглянувшихся девушек, а взрослые отправлялись в храмы. Из них они приносили домой церковные свечи, которые расставляли по углам и читали молитвы, охраняющие от любого проявления зла.

В 2019 году, празднуя Воздвижение Креста Господня, православные будут чтить великую реликвию. Теперь Крест — не оружие казни, а символ искупления и прощения. Для верующих он — опознавательный знак, духовная поддержка в тяжелые дни, символ защиты, веры и силы. Мы славим Крест Христа как лестницу спасения, по которой можно дойти до небес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, 27 сентября, Воздвижение, Воздвижение Креста Господня, Сентябрь 2019, Праздник Воздвижения Креста Господня, Праздники в сентябре 2019, Господний день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 В Минобороны РФ не хотят думать о войне с Украиной
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В некоторых КПВВ на Донбассе будут проводить ремонты: на что это повлияет
В некоторых КПВВ на Донбассе будут проводить ремонты
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Ситуация в ООС ухудшилась, ранен украинский военный
Ситуация в ООС ухудшилась, ранен украинский военный
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь