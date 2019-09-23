Праздник Воздвижения Креста Господня в 2019 году: дата, традиции и обычаи

Новости Украины:Праздник Воздвижения Креста Господня был установлен в память о нашедшемся кресте, на котором был распят Иисус.

Каждый день в году является уникальным и содержит в прошлом события, которые отмечаются православной церковью.

В день Воздвижения в церквях проходят службы, во время которых верующие вспоминают события, связанные с обретением креста Господня. Орудие убийства и позора стало символом искупления грехов. Крест — великая святыня для православного мира, надежда и опора. Богослужения на Воздвижение рассказывают об обретении Животворящего Креста царицей Еленой. Это событие ежегодно отмечается 27 сентября, оно также называется Господским днем. Великий смысл его состоит в том, чтобы напомнить нам: ценой своей жизни Спаситель даровал нам Вечность с Богом.

Традиции и правила праздника

Празднование Воздвижения посвящено великому событию — нахождению императрицей Еленой Креста, на котором был распят Иисус. Найдя реликвию, патриарх Макарий поднял (воздвигнул) крест, представив возможность обычным людям увидеть святыню. От этого действия произошло название — Воздвижение.

В день Воздвижения принято поститься. Считается, что пост 27 сентября снимает с человека 7 грехов. Запрещается есть яйца, мясо, рыбу, молочные продукты. Но строгий пост соблюдают не со страхом, а напротив, с радостью по поводу искупления и спасения.

Священники советуют не скупиться на подаяние нуждающимся. Часть от приготовленных постных угощений можно отнести в церковь или раздать нищим с наилучшими пожеланиями. Доброта всегда окупается сторицей.

В четверг 26 сентября состоится всенощное бдение и служба. В сам праздник священник в фиолетовых одеждах выносит в зал Крест. Это, разумеется, не сам Животворящий Крест, а лишь его символ. Но 27 сентября от него исходит настоящая благодать. Верующие по очереди прикладываются к нему, а священник совершает помазание святым елеем.

Празднество Воздвижения тесно связано со вторым пришествием Христа. Сам Иисус однажды сказал: "страшный суд предварит крестное знамение: Крест засияет на небе, и все люди узрят Господа, спускающегося по облакам". Пока есть время, каждый верующий должен подумать о своей душе.

Народные обычаи Воздвижения

Смешавшись с народными обычаями и языческими традициями, православный праздник оброс в среде обычных людей поверьями, не имеющими богословской ценности.

По народному обычаю, 27 сентября не ходят в лес. Считается, что природа готовится к зиме, и потревожить ее — значит накликать на свой род беды. Уважение к природе не позволяло даже заниматься сбором урожая, заготовкой дров. Запрещались и другие работы, которые могли потревожить матушку-природу.

Также в этот праздник крестьяне боялись нечисти, которая бродила по лесу и готовилась к приходу зимы. Никто не пересекал границу леса, опасаясь столкнуться с лесными духами. Такие встречи грозили потерей рассудка, проблемами со здоровьем, порчей и проклятьем. Поэтому наши предки особое внимание уделяли добрым духам, задабривали их, чтобы всю зиму те охраняли их от зла.

Молодые люди пытались добиться расположения приглянувшихся девушек, а взрослые отправлялись в храмы. Из них они приносили домой церковные свечи, которые расставляли по углам и читали молитвы, охраняющие от любого проявления зла.

В 2019 году, празднуя Воздвижение Креста Господня, православные будут чтить великую реликвию. Теперь Крест — не оружие казни, а символ искупления и прощения. Для верующих он — опознавательный знак, духовная поддержка в тяжелые дни, символ защиты, веры и силы. Мы славим Крест Христа как лестницу спасения, по которой можно дойти до небес.