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Приметы и обряды на 23 сентября - День памяти святителей Петра и Павла Рябинников

Приметы и обряды на 23 сентября - День памяти святителей Петра и Павла Рябинников
08:44 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:23 сентября православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру.

Святитель Петр при царе Льве Исавре (813-820) защищал православную веру, боролся с иконоборцами, за что потерпел страдания. Скончался он после 823 года.

Традиции на 23 сентября

Считается, что в это время, после первых заморозков, рябина становится сладкой, и ее можно собирать, причем обязательно на каждом дереве надо оставить немного ягод - для птиц.

Использовали эту ягоду не только для приготовления компотов и наливок - считалось, что если человека мучает бессонница, щемит в груди, не хватает воздуха, надо взять ветку рябины, очертить вокруг себя круг, и нечисть сгинет, как ее и не бывало. Помогали при этом и гроздья рябины - недаром в Центральной России их традиционно закладывали между оконными рамами. Вешали их и под крышу дома - на счастье.

В этот день полагалось готовить из рябины специальный квас, который пользовался заслуженной славой как противовоспалительное и жаропонижающее средство, как нельзя более подходящее для сезона осенних простуд. Считалось, что с этого дня солнце засыпает и больше не может защищать людей, поэтому и нападают на род человеческий хвори, холода, болезни. В честь осеннего равноденствия устраивался праздник, гулянья, в деревнях накрывали столы, главным блюдом на которых были пироги с самыми разнообразными осенними начинками - капустой, брусникой, грибами.

Знаменательные события в истории: 23 сентября 2019 года

Приметы на 23 сентября

На Киевской Руси два Петра-Павла - большой да малый, летний да осенний.

Мало рябины - сухая осень, а много - суровая зима.

Петр-Павел - рябинники зовут покислиться рябиной да впрок запастись.

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Заговор, Приметы, Обряды, 23 сентября, Петр и Павел Рябинники, Приметы на 23 сентября, День памяти святителей Петра и Павла Рябинни.
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