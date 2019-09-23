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Бывшего директора "Центргаз" обвиняют в растрате 8 миллионов гривень

Бывшего директора "Центргаз" обвиняют в растрате 8 миллионов гривень
11:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Высший антикоррупционный суд направлено дело в отношении экс-директора ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз»", обвиняемого в растрате 8,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам расследования Управлением специальных расследований Генпрокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины в ВАСК направлено обвинительное заключение в отношении бывшего директора ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз", который обвиняется в растрате средств указанного предприятия, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в 2017 году директор ГП "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз", перед своим увольнением с занимаемой должности, умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств возглавляемого им предприятия.

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Отмечается, что глава государственного предприятия обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, что стало основанием для взыскания с предприятия 8,6 млн грн предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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ГПУ, SAP, Центргаз, ВАКС, Кировоградга.
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