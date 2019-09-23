Состоялся Чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди правоохранителей (Фото)

Новости Украины:На НСК "Олимпийский" пограничники завоевали призовые места во всех возрастных группах.

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" прошел XXII чемпионат по легкоатлетическому кроссу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В забеге госслужащих, представителей министерств и других центральных органов исполнительной власти участие приняли и представители Госпогранслужбы.

По общим итогам соревнований сборная ГПСУ заняла второе место.

Среди женщин-пограничников 2 место заняли Яна Бобырь и Марина Трачук, а 3-е - Елена Шишова. Владимир Рябов получил золото среди мужчин пограничного ведомства, а Николай Лужный и Игорь Гилитий заняли 2-место.