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Состоялся Чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди правоохранителей (Фото)

Состоялся Чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди правоохранителей (Фото)
13:39 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:На НСК "Олимпийский" пограничники завоевали призовые места во всех возрастных группах.

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" прошел XXII чемпионат по легкоатлетическому кроссу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В забеге госслужащих, представителей министерств и других центральных органов исполнительной власти участие приняли и представители Госпогранслужбы.

По общим итогам соревнований сборная ГПСУ заняла второе место.

Чемпионат Госпогранслужбы по дрессировке: кто победил (Фото, Видео)

Среди женщин-пограничников 2 место заняли Яна Бобырь и Марина Трачук, а 3-е - Елена Шишова. Владимир Рябов получил золото среди мужчин пограничного ведомства, а Николай Лужный и Игорь Гилитий заняли 2-место.

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Пограничники, Госпогранслужба, Чемпионат, ГПСУ.
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