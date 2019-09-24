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Рожкова: прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховщика

Рожкова: прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховщика
01:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Екатерина Рожкова сообщила, что опыт корпоративного управления в банках показывает, кто и как на самом деле принимает решения.

Прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховых компаний, поскольку они работают в том или ином виде с привлеченными средствами, сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Прозрачность структуры собственности нужно будет обеспечить. Конечно же, для страховых компаний это будет более принципиальным вопросом, и мы будем более настойчивы в этом желании", - отметила она.

По словам Рожковой, опыт корпоративного управления в банках показывает, кто и как на самом деле принимает решения. И даже без документов, подтверждающих, кто собственник, видно, в чьих интересах принимаются те или иные решения.

"Рынок у нас, несмотря на большое количество игроков, на самом деле небольшой, поэтому очень многие вещи, даже завуалированные под "футбольную команду", являются прозрачными, известными рынку", - сказала первый замглавы НБУ.

В то же время, отметила она, это не означает, что завтра все компании должны стать прозрачными – на это отведено девять месяцев переходного периода, а потом, когда требования НБУ будут уже детализированы, страховщикам предоставят еще некий период времени для их выполнения.

"Можно начинать сегодня, можно не ждать. В новом законопроекте будут требования к прозрачной структуре собственности, требования к капиталу", - сказала Рожкова.

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По ее словам, вопрос того, насколько быстро украинское законодательство будет адаптировано к европейскому в части требований к капиталу для страховщиков, можно будет решить только после его обсуждения с рынком.

"У нас нет цели поставить европейский уровень и просто исключить огромную часть рынка. Наоборот, необходимо постепенно адаптировать всех к европейским требованиям и сделать этот рынок нормальным. Потому что на сегодняшний день потенциал страхового рынка колоссален. Я вспоминаю 2007 год – золотой век страховщиков, когда авто и ипотека давали большое количество договоров и премий. И все это обрушилось, к сожалению, и не переросло в эволюционный путь развития рынка. Тогда импульс придала банковская система. А ведь, на самом деле, нормально функционирующий страховой рынок приносит добавленную стоимость всем участникам процесса", - отметила Рожкова, подчеркнув, что перспективы у страхового рынка колоссальные и для всех игроков на 100% найдется "кусок пирога", главное чтобы это была качественная услуга.

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Факторы, Екатерина Рожкова, Прозрачность структуры собственности, Оценка страховщика.
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