Скачать
Вторник, 24.09.2019
Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение
Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение
Зеленский поручил Кабмину предпринять меры для недопущения масштабных ДТП с жертвами
Зеленский поручил Кабмину предпринять меры для недопущения масштабных ДТП с жертвами
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

На совещании ОБСЕ рассказали о пытках над "украинскими диверсантами"

На совещании ОБСЕ рассказали о пытках над "украинскими диверсантами"
02:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:У Владимира Присича и Евгения Панова пытками добивались "признания" в работе на разведку Украины.

У фигурантов “дела украинских диверсантов” Владимира Присича и Евгения Панова пытками электрическим током дознаватели добивались "признания" в работе на разведку Украины. Об этом на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказал заместитель руководителя Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин, сообщается на странице КПГ в Facebook.

“Присич был привязан к стулу, к пальцам его ног были примотаны провода. Пытки электрическим током продолжались не менее восьми часов, в ходе которых Присича принуждали дать признательные показания на камеру. Запись, где он сознается в работе на разведку Украины, была сделана на следующий день”, - сообщил правозащитник.

По его словам, факту “признания” Присича, освобожденного 15 августа в связи с окончанием срока наказания, в свое время был посвящен сюжет на телеканале «Россия-1» с использованием видео спецслужб, длившемся менее минуты и содержащем множество склеек.

“В реальности запись проводилась в течение двух часов, так как в результате перенесенных пыток и под действием неизвестных инъекций Присич неоднократно терял сознание и с трудом мог читать с листа заготовленный спецслужбами текст”, - заявил Чекрыгин.

Он добавил, что впоследствии российские спецслужбы отказались от обвинений украинца в шпионаже - вместо этого в машину Присича были подброшены наркотики и в отношении украинца было сфабриковано дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

По слова эксперта, аналогичным пыткам с применением электрического тока подвергся и другой фигурант «дела украинских диверсантов» - Евгений Панов, вернувшийся домой в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 7 сентября.

"Кроме того, что его также заставили дать признательные показания на камеру, Евгения вынудили написать отказ от услуг адвоката, нанятого родственниками, в пользу адвоката по назначению", - отметил правозащитник.

Впоследствии, как и в случае с Присичем, защита Панова получила отказ от властей РФ в проведении расследования по факту применения пыток на этапе следствия и привлечения к ответственности виновных.

Комментируя данные факты, представитель КПГ заявил, что Росия нарушает обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения, принятые в Москве в 1991 году.

“В таких условиях пытки и жестокое обращение стали обычной практикой, применяемой полицией и ФСБ России. Такие методы позволяют фактическим властям полуострова принуждать задержанных к даче признательных показаний, склонять их к заключению сделки со следствием, заставлять отказываться от услуг адвокатов по договору в пользу адвокатов по назначению, которые сотрудничают с ФСБ”, - заявил Чекрыгин.

Рожкова: прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховщика

От имени украинских правозащитников он выступил с рекомендациями в адрес РФ прекратить практику пыток и перемещения граждан Украины с территории Крыма.

Кроме того, сообщается о необходимости допуска в Крым международных организаций, в том числе Мониторинговой миссии ОБСЕ, независимых медицинских экспертов для проведения обследования граждан Украины, содержащихся в местах несвободы в России и в Крыму, а также прекращении политически мотивированного преследования и освобождения жертв такого преследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Евгений Панов, Украинские диверсанты, Владимир Присич, Совещание ОБСЕ, Пытки над "украинскими диверсантами", Владимир Чекрыгин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
04 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
05 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Рецепт дня: вкусное тыквенное печенье (Фото)
Рецепт дня: вкусное тыквенное печенье (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь