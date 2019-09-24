На совещании ОБСЕ рассказали о пытках над "украинскими диверсантами"

Новости Украины:У Владимира Присича и Евгения Панова пытками добивались "признания" в работе на разведку Украины.

У фигурантов “дела украинских диверсантов” Владимира Присича и Евгения Панова пытками электрическим током дознаватели добивались "признания" в работе на разведку Украины. Об этом на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказал заместитель руководителя Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин, сообщается на странице КПГ в Facebook.

“Присич был привязан к стулу, к пальцам его ног были примотаны провода. Пытки электрическим током продолжались не менее восьми часов, в ходе которых Присича принуждали дать признательные показания на камеру. Запись, где он сознается в работе на разведку Украины, была сделана на следующий день”, - сообщил правозащитник.

По его словам, факту “признания” Присича, освобожденного 15 августа в связи с окончанием срока наказания, в свое время был посвящен сюжет на телеканале «Россия-1» с использованием видео спецслужб, длившемся менее минуты и содержащем множество склеек.

“В реальности запись проводилась в течение двух часов, так как в результате перенесенных пыток и под действием неизвестных инъекций Присич неоднократно терял сознание и с трудом мог читать с листа заготовленный спецслужбами текст”, - заявил Чекрыгин.

Он добавил, что впоследствии российские спецслужбы отказались от обвинений украинца в шпионаже - вместо этого в машину Присича были подброшены наркотики и в отношении украинца было сфабриковано дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

По слова эксперта, аналогичным пыткам с применением электрического тока подвергся и другой фигурант «дела украинских диверсантов» - Евгений Панов, вернувшийся домой в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 7 сентября.

"Кроме того, что его также заставили дать признательные показания на камеру, Евгения вынудили написать отказ от услуг адвоката, нанятого родственниками, в пользу адвоката по назначению", - отметил правозащитник.

Впоследствии, как и в случае с Присичем, защита Панова получила отказ от властей РФ в проведении расследования по факту применения пыток на этапе следствия и привлечения к ответственности виновных.

Комментируя данные факты, представитель КПГ заявил, что Росия нарушает обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения, принятые в Москве в 1991 году.

“В таких условиях пытки и жестокое обращение стали обычной практикой, применяемой полицией и ФСБ России. Такие методы позволяют фактическим властям полуострова принуждать задержанных к даче признательных показаний, склонять их к заключению сделки со следствием, заставлять отказываться от услуг адвокатов по договору в пользу адвокатов по назначению, которые сотрудничают с ФСБ”, - заявил Чекрыгин.

От имени украинских правозащитников он выступил с рекомендациями в адрес РФ прекратить практику пыток и перемещения граждан Украины с территории Крыма.

Кроме того, сообщается о необходимости допуска в Крым международных организаций, в том числе Мониторинговой миссии ОБСЕ, независимых медицинских экспертов для проведения обследования граждан Украины, содержащихся в местах несвободы в России и в Крыму, а также прекращении политически мотивированного преследования и освобождения жертв такого преследования.