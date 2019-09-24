Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября

Новости Украины:Заморозки до минус 4 - синоптики поведали о погоде на 24 сентября.

Синоптики предупреждают украинцев об усилении ночных и утренних заморозков. В восточных областях страны, а также в Полтавской и Черкасской области столбики термометров опустятся до 4 градусов ниже нуля. Но уже днем будет 14-19 тепла.

Днем во вторник столбики термометров будут колебаться вблизи + 10 + 16 градусов.

В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницкой областях и районах + 16 + 22 градуса.

Ветер восточного направления, 5-10 м / с.

Во всех областях Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве и области завтра без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. В столице ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 12-14° тепла, в Киевской области ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 9-14° тепла.

Сингоптическая карта Европы 23 сентября

Прогноз погоды на понедельник, 24 сентября, по Украине:

Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +20...+21, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Луцк – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Ровно – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Житомир – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Винница – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Одесса – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Николаев – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Херсон – +17...+21, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Сумы – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Луганск – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Харьков – +11...+13, переменная облачность, без осадков

Киев – +12..+14, переменная облачность, без осадков

Народный прогноз погоды: 24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.