Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября

Синоптики предупреждают украинцев об усилении ночных и утренних заморозков. В восточных областях страны, а также в Полтавской и Черкасской области столбики термометров опустятся до 4 градусов ниже нуля. Но уже днем будет 14-19 тепла.
Днем во вторник столбики термометров будут колебаться вблизи + 10 + 16 градусов.
В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницкой областях и районах + 16 + 22 градуса.
Ветер восточного направления, 5-10 м / с.
Во всех областях Украины будет сухо и солнечно.
В Киеве и области завтра без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. В столице ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 12-14° тепла, в Киевской области ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 9-14° тепла.
Сингоптическая карта Европы 23 сентября
Прогноз погоды на понедельник, 24 сентября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +20...+21, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Луцк – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Ровно – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Житомир – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Винница – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Одесса – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Николаев – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Херсон – +17...+21, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Сумы – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Луганск – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Харьков – +11...+13, переменная облачность, без осадков
Киев – +12..+14, переменная облачность, без осадков
Народный прогноз погоды: 24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.