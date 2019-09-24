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В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)

В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
12:31 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Украина в последний раз перейдет на зимнее время: когда и куда переводить стрелки часов.

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, опубликовал подписанный им документ об отмене летнего времени.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - так написано в распоряжении Кабмина.

Таким образом, по сути украинцы переведут часы еще один раз.

Когда переводить часы

Традиционно, часы переводят в последнее воскресенье октября.

Часы переведутся в ночь с субботы 26 октября на воскресенье 27 октября в 4 часа утра (на один час назад - на 3:00).

Таким образом, утром будет немного светлее за окном, а вот вечером темнеть будет быстрее.

В настоящее время стрелки часов переводятся в более 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых находится в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также переходят на "зимнее время".

Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по результатам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.

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Все по теме:

Часы, Осень, Октябрь, Зимнее время, Перевод часов, Летнее время, Тарас Качка.
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