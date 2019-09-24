Кирасир: ЕС отменили санкции против Януковича

Новости Украины:Пресс-секретарь Александра Януковича сделал заявление, что ЕС отменили санкции против экс-президента Януковича.

Европейский суд отменил санкции в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Юрий Кирасир, прес-секретарь сына Януковича Александра, ссылаясь на решение Европейского суда от 24 сентября 2019 года.

"Решение Европейского суда от 24.09.2019 г. об отмене санкций в отношении экс-президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе", - написал Кирасир.

Он обвинил предыдущую власть Украины в том, что она якобы фальсифицировала материалы о причастности Януковича к различным преступлениям. Но, по его словам, "все страны Европейского Союза и Швейцария официально подтвердили отсутствие на их территории банковских счетов или любых иных активов, принадлежащих Виктору Януковичу".

По его словам, Генеральная прокуратура Украины официально подтвердила, что Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления.

Кирасир также утверждает, что адвокаты Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, "кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него".

Как сообщалось, санкции в отношении Виктора Януковича и еще 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств, были введены в марте 2014 года. Весной 2017-го в ЕС продлили эти санкции. Эти же действия в Евросоюзе повторили 6 марта 2019 года. Ограничения должны были длиться до 6 марта 2020 года. В последнем списке находились 13 человек.