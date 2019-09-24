Ходить на работу по желанию может стать реальностью: плюсы нового КЗоТ

Новости Украины:В новом Трудовом кодексе будут пересмотрены льготы для женщин и людей с инвалидностью.

Об этом во время выступления на круглом столе заявила глава Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

"Нужно пересмотреть кучу вещей, которые кажутся льготными, но на самом деле создают дискриминационные условия - я имею в виду в первую очередь женский труд, который очень часто организован так, что брать на работу женщину получается дороже, чем мужчину. И при наличии такой льготы работодатель не хочет принимать на работу женщину детородного возраста, потому что она может уйти в декретный отпуск", – сказала она.

По ее словам, пересмотру должны подлежать такие льготные категории как воины АТО, которым работодатель должен сохранять заработную плату, а также ситуация с людьми с инвалидностью.

"С одной стороны кажется, что мы их трудоустраиваем, чтобы была инклюзия, но с другой стороны - эти меры, прописанные в КЗоТе, де-факто не дают эффекта инклюзивного включения этих людей в нашу жизнь - мы до сих пор называем нетрудоспособными людей с инвалидностью и распространяем на них прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц", - сказала глава комитета.

Кроме того, Третьякова отметила, что в мире меняется рынок труда, длительность рабочей недели, и эти тенденции приходят и в Украину – поэтому в новом кодексе могут появиться положения о свободном посещении офиса и работе на дому.

“Существуют европейские тенденции, они состоят в том, что рабочие места создаются более гибко - есть работа на дому, создание рабочих мест дома, люди работают в любое время, когда им удобно. Многие большие компании фиксируют нахождение человека на работе на протяжении суток – необходимые восемь часов можно отработать и ночью, и утром. Создание гибких рабочих мест - это требование нашего времени”, – сказала она.

Кроме того, в новом кодексе комитет определит размер “нормальной” материальной компенсации в случае увольнения сотрудника, а также нормы по массовому увольнению и дальнейшему трудоустройству сотрудников на дополнительные рабочие места.

В Украине действующий Кодекс законов о труде был принят еще в 1971 году, затем в него вносились многочисленные изменения, принималась масса подзаконных актов. По мнению бизнеса, документ устарел и не соответствует современным реалиям, в связи с чем не выполняется большинством работодателей, а действенные механизмы влияния на них практически отсутствуют.

С целью урегулирования данной проблемы был разработан новый проект Трудового кодекса, который подали в Раду еще в 2014 году, в 2015 году - приняли в первом чтении и отправили на доработку, которую завершили в мае 2017 года, но документ до сих пор находится в парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Верховной Раде обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса до 1 января 2020 года.