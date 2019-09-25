Руководитель "Завод порошковой металлургии" нанес убытки бюджету на 700 тыс. грн

Новости Украины:Директор госпредприятия, находясь на посту, неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам.

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя государственного предприятия "Завод порошковой металлургии" на злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что директор госпредприятия, находясь на посту, неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам. По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес убытки на 700 тыс. грн уникальному предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины", - отмечается в сообщении.

В настоящее время бывшему директору госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.