Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Алексей предпочитает быть человеком дела и меньше заниматься разговорами. В детстве он обычно не является заводилой, но его мнение имеет порой решающее значение.
Взрослый Алексей старателен в любом деле, которым занимается, и с удовольствием делает даже кропотливую работу. Он всегда стремится к совершенству и добивается больших успехов в любом деле - производстве, науке, спорте, бизнесе. Алексей не лишен честолюбия и благодаря этому добивается хорошего положения в обществе.
Алексей - индивидуальность с ярко выраженными творческими способностями и благодаря этому он может добиться значительных достижений в живописи, литературе, театре, в точных науках.
В семье Алексей спокоен, заботлив, трудолюбив. Уступает в пустяках жене и теще, но в серьезных вопросах все же старается отстоять свою точку зрения и убедить близких в своей правоте. В женщине особенно ценит аккуратность и опрятность. Из-за неряшливого вида жены не будет устраивать сцен, но даст понять, что ему это неприятно.
Если жена конфликтует с окружающими, то Алексей старается быть на ее стороне и помочь своим советом и участием. Алексей всегда верный муж, а вот жена иногда может воспользоваться излишней доверчивостью Алексея.
На всю жизнь Алексей сохраняет искреннюю привязанность к своим родителям. С любовью относится и к своим детям.
Поздравления
Для всех защитник и опора,
Всегда надежный, основательный.
Отзывчивый, на помощь скорый,
Ну словом просто замечательный.
И в именины Алексею
Хочу от сердца пожелать,
Чтоб жизнь, как сказочная фея,
Дарила только благодать!
Лёш, я тебя поздравляю с этим замечательным днем. Не хочу банальных повторений, поэтому пожелаю одного — в этот день, если очень сильно захотеть, сбываются все самые заветные мечты. Вот и тебе я желаю, чтобы всё, что ты задумал, сбылось. И не только в этот день, но и в целом по жизни. Поздравляю
Ну что, Алексей, тебе можно пожелать
В день ангела твой? Лишь любви и терпенья,
Пусть в доме твоем будут мир и покой,
А в жизни тебя пусть ждут светлые мгновенья.
В день ангела мы пожелаем тебе,
Тепла и любви, доброты и удачи.
Всю жизнь пусть твой ангел тебя сохранит
От бед и тревог, а врагам пусть даст сдачи!
Алексей, твои друзья поздравляют тебя с одним из самых лучших дней в году — с днем ангела. А лучший он, потому что в этот твой ангел-хранитель прилетает к тебе и делает тебя счастливым и защищенным от всех бед и невзгод. Так пусть же в твоей жизни никогда их не будет, а будут только теплые и светлые моменты!
Алексея поздравляем
Мы с днем ангела и шлем
Поздравунчик этот славный —
Ход мы делаем конём!
Пусть всегда с тобою, Лёша,
Будет мир, тепло и свет.
Ангел твой пусть охраняет
Тебя от невзгод и бед.
Пожелаем Алексею
В этот именинный день,
Всем, чем хочешь, заклинаем:
Больше, Леша, не болей!
И веди себя прилежно,
Сдуру на рожон не лезь,
Будь заботливым и нежным,
В общем, будь таким… как есть!
Алексей, в твой день ангела мы хотим пожелать тебе, чтобы твой ангел никогда тебя не покидал. Существует примета, что в это день все ангелы слетаются к имениннику и одаривают его своим теплом. Так пусть и твой ангел одарит тебя теплом на всю твою жизнь. И чтобы эта жизнь была долгой и счастливой! Пусть в твоем доме всегда царит мир и тепло, а печаль и невзгоды пусть никогда с тобой не встречаются. А если и встретятся, то пусть обходят тебя стороной.
В День ангела желаю Лёше
На всех фронтах побед достичь.
Удачи, счастья чуть побольше,
И денежек немало «стричь».
Лицом фортуна повернется
К тебе пусть, милый, навсегда.
Весь мир прелестно улыбнется,
Наполнив радостью года.
Тебе в день ангела желаю
Здоровья, счастья и любви,
Люблю, целую, обожаю,
Подольше, Алексей, живи!
Алексей, тебя я в этот день
С днем ангела сердечно поздравляю.
Желаю, чтобы ты здоровым был,
Любви и счастья я тебе желаю.
С днем ангела тебя я, Лёха, поздравляю,
Пускай тебе всегда во всем везет.
Тебе хорошего я только лишь желаю,
И никогда тебе не знать забот.
Алексей, ну вот и настал еще один твой день ангела. Что в этот день можно пожелать? Да всего только лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви! И пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! Поздравляю!