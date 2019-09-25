Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя происходит от древнегреческого слова "алекс", означающего "защищать". Традиционная церковная форма - Алексий.

Алексей предпочитает быть человеком дела и меньше заниматься разговорами. В детстве он обычно не является заводилой, но его мнение имеет порой решающее значение.

Взрослый Алексей старателен в любом деле, которым занимается, и с удовольствием делает даже кропотливую работу. Он всегда стремится к совершенству и добивается больших успехов в любом деле - производстве, науке, спорте, бизнесе. Алексей не лишен честолюбия и благодаря этому добивается хорошего положения в обществе.

Алексей - индивидуальность с ярко выраженными творческими способностями и благодаря этому он может добиться значительных достижений в живописи, литературе, театре, в точных науках.

В семье Алексей спокоен, заботлив, трудолюбив. Уступает в пустяках жене и теще, но в серьезных вопросах все же старается отстоять свою точку зрения и убедить близких в своей правоте. В женщине особенно ценит аккуратность и опрятность. Из-за неряшливого вида жены не будет устраивать сцен, но даст понять, что ему это неприятно.

Если жена конфликтует с окружающими, то Алексей старается быть на ее стороне и помочь своим советом и участием. Алексей всегда верный муж, а вот жена иногда может воспользоваться излишней доверчивостью Алексея.

На всю жизнь Алексей сохраняет искреннюю привязанность к своим родителям. С любовью относится и к своим детям.

Поздравления

Для всех защитник и опора,

Всегда надежный, основательный.

Отзывчивый, на помощь скорый,

Ну словом просто замечательный.

И в именины Алексею

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб жизнь, как сказочная фея,

Дарила только благодать!

Лёш, я тебя поздравляю с этим замечательным днем. Не хочу банальных повторений, поэтому пожелаю одного — в этот день, если очень сильно захотеть, сбываются все самые заветные мечты. Вот и тебе я желаю, чтобы всё, что ты задумал, сбылось. И не только в этот день, но и в целом по жизни. Поздравляю

Ну что, Алексей, тебе можно пожелать

В день ангела твой? Лишь любви и терпенья,

Пусть в доме твоем будут мир и покой,

А в жизни тебя пусть ждут светлые мгновенья.

В день ангела мы пожелаем тебе,

Тепла и любви, доброты и удачи.

Всю жизнь пусть твой ангел тебя сохранит

От бед и тревог, а врагам пусть даст сдачи!

Алексей, твои друзья поздравляют тебя с одним из самых лучших дней в году — с днем ангела. А лучший он, потому что в этот твой ангел-хранитель прилетает к тебе и делает тебя счастливым и защищенным от всех бед и невзгод. Так пусть же в твоей жизни никогда их не будет, а будут только теплые и светлые моменты!

Алексея поздравляем

Мы с днем ангела и шлем

Поздравунчик этот славный —

Ход мы делаем конём!

Пусть всегда с тобою, Лёша,

Будет мир, тепло и свет.

Ангел твой пусть охраняет

Тебя от невзгод и бед.

Пожелаем Алексею

В этот именинный день,

Всем, чем хочешь, заклинаем:

Больше, Леша, не болей!

И веди себя прилежно,

Сдуру на рожон не лезь,

Будь заботливым и нежным,

В общем, будь таким… как есть!

Алексей, в твой день ангела мы хотим пожелать тебе, чтобы твой ангел никогда тебя не покидал. Существует примета, что в это день все ангелы слетаются к имениннику и одаривают его своим теплом. Так пусть и твой ангел одарит тебя теплом на всю твою жизнь. И чтобы эта жизнь была долгой и счастливой! Пусть в твоем доме всегда царит мир и тепло, а печаль и невзгоды пусть никогда с тобой не встречаются. А если и встретятся, то пусть обходят тебя стороной.

В День ангела желаю Лёше

На всех фронтах побед достичь.

Удачи, счастья чуть побольше,

И денежек немало «стричь».

Лицом фортуна повернется

К тебе пусть, милый, навсегда.

Весь мир прелестно улыбнется,

Наполнив радостью года.

Тебе в день ангела желаю

Здоровья, счастья и любви,

Люблю, целую, обожаю,

Подольше, Алексей, живи!

Алексей, тебя я в этот день

С днем ангела сердечно поздравляю.

Желаю, чтобы ты здоровым был,

Любви и счастья я тебе желаю.

С днем ангела тебя я, Лёха, поздравляю,

Пускай тебе всегда во всем везет.

Тебе хорошего я только лишь желаю,

И никогда тебе не знать забот.

Алексей, ну вот и настал еще один твой день ангела. Что в этот день можно пожелать? Да всего только лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви! И пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! Поздравляю!