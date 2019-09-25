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Минздрав проверит Охмадит

Минздрав проверит Охмадит
12:50 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины:Министерство здравоохранения проверит больницу Охмадит и другие медицинские заведения.

Минздрав 25 сентября направит аудит в больницу Охмадит, государственное предприятие "Медичні закупівлі" и в Центр эндокринной системы.

Источник: заявление советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова на брифинге, заявление министра Зоряны Скалецкой в Facebook.

Глава Министерства здравоохранения ранее проанонсировала проведения аудита. Из слов Скалецкой, ее команда решила проверить всех сотрудников Минздрава. Также она намекнула, что не хочет сворачивать реформы в сфере здравоохранения.

"Мы не запрещаем ранее принятые решения, но есть много возражений. Мы готовы сотрудничать по вопросам, на которые обществу нужен ответ ... Минздрав будет работать. Государство полностью будет поддерживать пациентов и врачей. Аудит не отменяется".

Гончарук ответил на открытое письмо Минздрава

Работники Министерства здравоохранения открыто заявили, что новое руководстово срывает ранее заложенные реформы, и жалуются на давление. Алексей Гончарук премьер-министр Украины заявил, что рассмотрит данную ситуацию, но заверил, что "ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен без надлежащих оснований".

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Все по теме:

Минздрав, Кабмин, Министр здравоохранения, Алексей Гончарук, Зоряна Скалецкая, Дмитрий Раимов.
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