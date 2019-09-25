Скачать
Среда, 25.09.2019
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября
Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям

Бужанский: Родители не могут собрать по 100 грн для детей

Бужанский: Родители не могут собрать по 100 грн для детей
13:35 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Твитер

Новости Украины:Скандальный депутат "Слуги народа" вместо решения проблемы предложил родителям собрать деньги на недостающие люки возле школы.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский вместо того, чтобы помочь решить проблемы и привлечь к ответственности халатных чиновников в своем округе в г. Днепр, предложил родителям школьников самим привести в порядок территорию школы, скинувшись по 100 гривен на люки.

Источник: сообщение Бужанского в Facebook.

Прямая речь: "Провел незабываемые 4 часа, общаясь с гражданами в качестве их депутата по 25 округу… Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!!!) открытых люков. Цена одного люка – 500 гривен. Спрашиваю (директора – ред.) – а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки?".

"Приду на собрание и скажу родителям, что они дол@оебы. Инфантильные, причем. Мне не похер, что их дети могут сломать ноги, им похер. Переделать я их не переделаю, так хоть правду скажу. Как официальное лицо".

Бужанский написал, что его вопрос привел директора школы в ужас и тот рассказал, что родители сдавать деньги на люки "категорически против". Директор также признал, что "еле заставили их (родителей – ред.) купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек".

"Слуга народа" пообещал написать письма городским властям, чтобы город помог решить проблему с отсутствием люков на территории школы. Бужанский также отметил, что если денег у города не хватит, то он купит люки сам.

На это юзеры соцсети в комментариях спросили Бужанского, зачем им тогда государство и зачем люди платят налоги, если они потом должны скидываться на лампочки и люки в школах, или латать дороги и ремонтировать туалет в поезде.

Нардепу также написали, что родители уже устали от постоянных поборов в школах.

Некоторые юзеры предлагали посадить в люки 20 чиновников местной власти, чтобы они не пускали туда детей, и посмотреть, через сколько времени люки будут закрыты.

Стефанчук: За "кнопкодавство" штраф

"Слуге народа" также напомнили, что за школу и ее территорию отвечает директор, а у всех люков есть хозяева – водоканал, теплосеть, провайдеры, Укртелеком, которые получают деньги на их содержание. И если есть угроза жизни или здоровью детей, то люди, которые не выполняют своих обязанностей, должны понести наказание.

После этого Бужанский написал новый пост, где признал, что "перегнул с эпитетами", извинился за то, что назвал родителей "дол@оебами", и сразу же обозвал их "инфантилами".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Дети, Школа, Депутат, "Слуга народа", Максим Бужанский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
02 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Эмили Ратаковски в кружевном белье посреди магазина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью
Переход на зимнее время: когда и как не навредить здоровью
В Украине появился новый глава Национальной полиции
В Украине появился новый глава Национальной полиции
&quot;Мы не одобряем насилие&quot;: Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с &quot;Джокером&quot;
"Мы не одобряем насилие": Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с "Джокером"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь