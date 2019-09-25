Военный комиссар назвал число уклоняющихся от службы киевлян

Новости Украины:Зарегистрированные в Киеве юноши массово уклоняются от призыва в военные комиссариаты.

Около 35 тысяч юношей призывного возраста скрываются от Киевского городского военного комиссариата. Эту цифру озвучил военный комиссар Сергей Клявин на специальной пресс-конференции в канун начала призывной кампании.

Клявин сообщил, что это осенью на срочную военную службу планируется призвать 634 человека, однако остальные 37 тысяч уже были вызваны повестками в военные комиссариаты. По словам Клявина, в Киеве существует крайне низкая явка призывников, в том числе имеющих отсрочку от прохождения срочной воинской службы. Всего по столице зарегистрировано 94 тысячи человек, из которых 37 тысяч 629 человек уклоняются от службы, а их данные переданы в органы Нацполиции для розыска. Главный военный комиссар столицы посетовал на увеличивающееся число юношей призывного возраста, уклоняющихся от похода в военные комиссариаты.

Клявин добавил, что штраф за неявку составляет всего 119 грн, которые достаточно тяжело взыскать, поскольку оштрафованное лицо должно поставить подпись в постановлении. Штраф для признанных годными к воинской службе лиц такой же мизерный — всего 255 грн, заметил Клявин.

В столице Нацполицией заведено всего 4 уголовных дела, ответственность в которых предусмотрена тюремным сроком до трех лет.

Сергей Клявин надеется на законодательные инициативы Верховной Рады для ужесточения ответственности за уклонение от медкомиссий и прохождения службы по примеру закона о взыскании средств с должников по алиментам.