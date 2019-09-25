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МОН прокомментировали слова Бужанского

МОН прокомментировали слова Бужанского
16:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Министерство образования дали комментарий о словах Максима Бужанского за содержание школ.

В Министерстве образования напомнили скандальному депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанському, что за материально-техническое обеспечение и содержание школ соответствуют их учредители, а за вымогательство средств у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Об этом сказал руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский, передает "Украинская правда". "Я видел это заявление нардепа. Но все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ – это зона ответственности его учредителя. В случае коммунальной школы – это или городская, или районная рада. Реже – областной совет", - пояснил чиновник.

Он добавил, что в таком случае следует обращаться либо к местным депутатам, или в местную государственную администрацию с тем, чтобы пересмотреть сметы соответствующих учреждений и провести работу по корректировке этих смет по бюджетным запросом со стороны директора школы. Божинский подчеркнул, что директор не имеет права заставлять родителей сдавать средства на обеспечение школы: "Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольном благотворительную помощь, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принудительности, и взносы могут быть по факту – принудительными".

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Бужанский раскритиковал родителей, которые жаловались ему на открытые люки возле школы. "Сказал директору, что если не хватит на люков, я их куплю сам, не разорюсь. Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол***бы. Инфантильные, причем", - написал Бужанский.

18 августа Максим Бужанский в своем Telegram-канале написал, что считает журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ" за ее высказывания относительно его любви к СССР и ностальгии по временам Януковича. Заявление Бужанского вызвало шквал критики со стороны представителей СМИ и пользователей соцсетей. Позже в партии осудили слова депутата и одновременно назвали такую реакцию понятной из-за оценочных суждений представителей СМИ.

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Верховная Рада, Дети, Школа, Депутат, МОН, "Слуга народа", Максим Бужанский, Владимир Божинский.
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