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Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия

Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия

Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Говорят, что после Корнилия корень не растет, а гибнет только.

26 сентября старались закончить все работы в поле, собрать урожай. Обычно оставляли исключительно репу. Объяснялось это сильными заморозками, которые были по утрам. Люди отмечали, что 26 сентября улетают в теплые края последние грачи. Обычно Корнилия - 26 сентября - считали последним днем осени.

"Корнилов день на дворе, всяк корешок в своей норе". И какой бы солнечной и теплой ни выдавалась осень, все равно с Корнилия "корень в земле не растет, а зябнет". Поэтому рачительные хозяева, отложив все дела в сторону, в этот день лишь уборкой корнеплодов занимались, приговаривая: "Корнилий святой - из земли корневище долой".

Убирали все: картофель, брюкву, морковь, хрен... Вот только репу не трогали, ожидая Воздвижения или Никиты-репореза, потому что "репка - сидит в земле крепко", и день-другой подождать может, а собранные на Корнилия овощи терпением не отличаются. Чуть запоздаешь со сроками уборки, и хранить уже будет нечего, простоят погреба и подвалы пустыми. А зачем?

В церкви 26 сентября почитают память святого Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. В Новом Завете сказано, что известен он своей праведной жизнью, но был "благочестивым и боящимся Бога" - именно так называли людей, который были язычниками, почитали Бога Израиля, но не были членами иудейской общины. Однако как-то раз Корнилию явился ангел и повелел найти апостола Петра. После того, как Корнилий выполнил это указание, Петр крестил его у себя в доме. Именно Конилия считают первым язычником, который принял христианскую веру. После этого Корнилий стал епископом - в этот сан его рукоположил сам Петр, а потом прославился еще и тем, что разрушил языческий храм, расположенный на территории города Скепсия, после чего многие язычники уверовали во Христа.

Знаменательные события в истории: 26 сентября 2019 года
Знаменательные события в истории: 26 сентября 2019 годаЧитать полностью

26 сентября обычно называли Конильем, поскольку имя святого было схоже со словом "корень". Говорили, что сейчас уже ничего не растет, а только гибнет в результате заморозков. Именно поэтому, в день Корнилия убирали весь урожай, особенно, корнеплоды: морковь, свеклу, редьку. Из полученных овощей можно было приготовить большое количество блюд. Например, редьку могли натереть на терке, добавить немного нарезанного лука и заправить квасом с постным маслом. Также редьку можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать солью и дождаться, пока из нее выделится сок. Редьку считали едой бедняков. Морковь употребляли, как в вареном виде, так и в качестве салатов. Репу могли парить, верить или есть сырой. Из свеклы, естественно, готовили борщ. Интересно, что это блюдо, в свою очередь, такое называние получило от борщевика - растения, изначально входившего в традиционный рецепт борща. К слову, в этот день также можно садить яблони и смородину.

Народные приметы 26 сентября

Если человек родился 26 сентября, то его талисманом является малахит.

Дождь пошел - в следующем году, согласно приметам, будет хороший урожай.

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