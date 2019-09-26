Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия

Новости Украины:Говорят, что после Корнилия корень не растет, а гибнет только.

26 сентября старались закончить все работы в поле, собрать урожай. Обычно оставляли исключительно репу. Объяснялось это сильными заморозками, которые были по утрам. Люди отмечали, что 26 сентября улетают в теплые края последние грачи. Обычно Корнилия - 26 сентября - считали последним днем осени.

"Корнилов день на дворе, всяк корешок в своей норе". И какой бы солнечной и теплой ни выдавалась осень, все равно с Корнилия "корень в земле не растет, а зябнет". Поэтому рачительные хозяева, отложив все дела в сторону, в этот день лишь уборкой корнеплодов занимались, приговаривая: "Корнилий святой - из земли корневище долой".

Убирали все: картофель, брюкву, морковь, хрен... Вот только репу не трогали, ожидая Воздвижения или Никиты-репореза, потому что "репка - сидит в земле крепко", и день-другой подождать может, а собранные на Корнилия овощи терпением не отличаются. Чуть запоздаешь со сроками уборки, и хранить уже будет нечего, простоят погреба и подвалы пустыми. А зачем?

В церкви 26 сентября почитают память святого Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. В Новом Завете сказано, что известен он своей праведной жизнью, но был "благочестивым и боящимся Бога" - именно так называли людей, который были язычниками, почитали Бога Израиля, но не были членами иудейской общины. Однако как-то раз Корнилию явился ангел и повелел найти апостола Петра. После того, как Корнилий выполнил это указание, Петр крестил его у себя в доме. Именно Конилия считают первым язычником, который принял христианскую веру. После этого Корнилий стал епископом - в этот сан его рукоположил сам Петр, а потом прославился еще и тем, что разрушил языческий храм, расположенный на территории города Скепсия, после чего многие язычники уверовали во Христа.

26 сентября обычно называли Конильем, поскольку имя святого было схоже со словом "корень". Говорили, что сейчас уже ничего не растет, а только гибнет в результате заморозков. Именно поэтому, в день Корнилия убирали весь урожай, особенно, корнеплоды: морковь, свеклу, редьку. Из полученных овощей можно было приготовить большое количество блюд. Например, редьку могли натереть на терке, добавить немного нарезанного лука и заправить квасом с постным маслом. Также редьку можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать солью и дождаться, пока из нее выделится сок. Редьку считали едой бедняков. Морковь употребляли, как в вареном виде, так и в качестве салатов. Репу могли парить, верить или есть сырой. Из свеклы, естественно, готовили борщ. Интересно, что это блюдо, в свою очередь, такое называние получило от борщевика - растения, изначально входившего в традиционный рецепт борща. К слову, в этот день также можно садить яблони и смородину.

Народные приметы 26 сентября

Если человек родился 26 сентября, то его талисманом является малахит.

Дождь пошел - в следующем году, согласно приметам, будет хороший урожай.