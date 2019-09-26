Именины (День Ангела) Корнилия: значение имени и поздравления

Новости Украины:Покровителем имени является Священномученик Корнилий.

Корнилий был епископом в Риме с марта 251 года по июнь 253 года. его соперником был ученый Новациан. Корнилий умер в изгнании как исповедник. Немного позже распространилась легенда о его мученической кончине. Считалось, что его прах через несколько лет был обнаружен нетленным и даже благоухающим. С теми же, кто затем приходил помолиться на место захоронения священномученика, стали происходить чудеса - больные, молящие о здоровье, выздоравливали, а калеки исцелялись. Но через пять лет нетленные останки из места захоронения исчезли, и впоследствии они не были найдены. Существует более распространенная форма имени - Корней.

Очень собранный и целеустремленный Корнилий точно знает, что ему нужно от жизни и от людей, которые его окружают. Не признает того факта, что бывают непреодолимые преграды. Хорошо, если победы зависят только от него, но если ему мешают другие, лучше ему позаботиться о своей безопасности. Может не улыбаться вообще, потому что не чувствует в этом внутренней потребности. Всегда ведет себя корректно, не склонен к эпатажу. Обладает огромной трудоспособностью.

Это талантливые политики, психологи, психиатры. Легко приспосабливаются к обстоятельствам при условии, что держат руль в своих руках.

Поздравления с именинами

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удается

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнется,

Значит, сегодня должно повезти.

День именин – это день персональный.

Лишь для тебя нынче солнечный свет.

Имя твое – это образ реальный,

В мире подобного образа нет.

Праздничный день в каждом доме – событие.

Новое утро приносит рассвет,

Радость познания, мира открытие,

Ярких цветов ароматный букет.

Пусть поздравления теплым потоком

В душу твою принесут благодать.

С неба взирая недремлющим оком,

Ангел твой будет всегда помогать.

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь Ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет Тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья.

С Днем Ангела! Пусть крылья счастья

На всех парах тебя несут

К вершинам светлым и прекрасным,

Где лишь любовь и радость ждут!