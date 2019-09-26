Именины (День Ангела) Корнилия: значение имени и поздравления

Корнилий был епископом в Риме с марта 251 года по июнь 253 года. его соперником был ученый Новациан. Корнилий умер в изгнании как исповедник. Немного позже распространилась легенда о его мученической кончине. Считалось, что его прах через несколько лет был обнаружен нетленным и даже благоухающим. С теми же, кто затем приходил помолиться на место захоронения священномученика, стали происходить чудеса - больные, молящие о здоровье, выздоравливали, а калеки исцелялись. Но через пять лет нетленные останки из места захоронения исчезли, и впоследствии они не были найдены. Существует более распространенная форма имени - Корней.
Очень собранный и целеустремленный Корнилий точно знает, что ему нужно от жизни и от людей, которые его окружают. Не признает того факта, что бывают непреодолимые преграды. Хорошо, если победы зависят только от него, но если ему мешают другие, лучше ему позаботиться о своей безопасности. Может не улыбаться вообще, потому что не чувствует в этом внутренней потребности. Всегда ведет себя корректно, не склонен к эпатажу. Обладает огромной трудоспособностью.
Это талантливые политики, психологи, психиатры. Легко приспосабливаются к обстоятельствам при условии, что держат руль в своих руках.
Поздравления с именинами
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удается
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнется,
Значит, сегодня должно повезти.
День именин – это день персональный.
Лишь для тебя нынче солнечный свет.
Имя твое – это образ реальный,
В мире подобного образа нет.
Праздничный день в каждом доме – событие.
Новое утро приносит рассвет,
Радость познания, мира открытие,
Ярких цветов ароматный букет.
Пусть поздравления теплым потоком
В душу твою принесут благодать.
С неба взирая недремлющим оком,
Ангел твой будет всегда помогать.
Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!
Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.
Будь счастлив в День Ангела,
Весел вдвойне,
Ведь Ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет Тебя -
С любовью сегодня
Желают друзья.
С Днем Ангела! Пусть крылья счастья
На всех парах тебя несут
К вершинам светлым и прекрасным,
Где лишь любовь и радость ждут!