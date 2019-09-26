Скачать
Четверг, 26.09.2019
Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
"Не буду": Джонсон отказывается просить ЕС об отсрочке Brexit
"Не буду": Джонсон отказывается просить ЕС об отсрочке Brexit
Травма Месси: в Барселоне рассказали подробности
Травма Месси: в Барселоне рассказали подробности
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия

Именины (День Ангела) Корнилия: значение имени и поздравления

Смотрите фото (8)
Именины (День Ангела) Корнилия: значение имени и поздравления
08:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Покровителем имени является Священномученик Корнилий.

Корнилий был епископом в Риме с марта 251 года по июнь 253 года. его соперником был ученый Новациан. Корнилий умер в изгнании как исповедник. Немного позже распространилась легенда о его мученической кончине. Считалось, что его прах через несколько лет был обнаружен нетленным и даже благоухающим. С теми же, кто затем приходил помолиться на место захоронения священномученика, стали происходить чудеса - больные, молящие о здоровье, выздоравливали, а калеки исцелялись. Но через пять лет нетленные останки из места захоронения исчезли, и впоследствии они не были найдены. Существует более распространенная форма имени - Корней.

Очень собранный и целеустремленный Корнилий точно знает, что ему нужно от жизни и от людей, которые его окружают. Не признает того факта, что бывают непреодолимые преграды. Хорошо, если победы зависят только от него, но если ему мешают другие, лучше ему позаботиться о своей безопасности. Может не улыбаться вообще, потому что не чувствует в этом внутренней потребности. Всегда ведет себя корректно, не склонен к эпатажу. Обладает огромной трудоспособностью.

Это талантливые политики, психологи, психиатры. Легко приспосабливаются к обстоятельствам при условии, что держат руль в своих руках.

Поздравления с именинами

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

 

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удается

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнется,

Значит, сегодня должно повезти.

День именин – это день персональный.

Лишь для тебя нынче солнечный свет.

Имя твое – это образ реальный,

В мире подобного образа нет.

Праздничный день в каждом доме – событие.

Новое утро приносит рассвет,

Радость познания, мира открытие,

Ярких цветов ароматный букет.

Пусть поздравления теплым потоком

В душу твою принесут благодать.

С неба взирая недремлющим оком,

Ангел твой будет всегда помогать.

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь Ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет Тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья.

СМС-поздравления с днем рождения 26 сентября в стихах и открытках

С Днем Ангела! Пусть крылья счастья

На всех парах тебя несут

К вершинам светлым и прекрасным,

Где лишь любовь и радость ждут!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, День ангела, Проза, 26 сентября, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Корнилий, Именины (День Ангела) Корнилия, Именины Корнилия, Поздравление с именинами Корнилия, Поздравления Корнилия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Зачем мы видим сны: ученые уже дали ответ на этот вопрос
05 Украина и Египет будут сотрудничать в сфере туризма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды, гривна укрепилась
Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды
Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь