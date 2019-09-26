Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о праздновании

Новости Украины:В православном календаре церковных праздников сентября есть важнейшая дата, которую мы просто не могли обойти вниманием.

Эта важнейшая дата в православном христианстве, которая выпадает на 27 сентября, один из 12 главных, или двунадесятых праздников православной церкви. Он установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы - места Распятия Иисуса Христа.

Полное название праздника - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события. Как пишет Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие - возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Народные приметы

Как и любой праздник или важная дата, на Воздвижение Животворящего Креста Господня 27 сентября также много внимания уделяли приметам. Некоторые приметы сейчас воспринимаются неоднозначно. Более того, есть такие, которых даже неясен контекст, ведь реалии жизни сейчас категорически отличаются от наших предков.

В любом случае рекомендуем прочесть приметы этого праздника:

На Воздвиженье последние птицы отправляются на зимовку.

Смекай, баба, про капусту – Вздвиженье пришло!

На Вздвиженье первая барыня – капуста!

На Воздвиженье кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась.

Кто не постит Вздвиженью – Кресту Христову – на того семь грехов воздвигнутся!

Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него – пятница-среда, постная еда!

На Воздвиженье – осень к зиме быстрее движется.

На Воздвиженье последние птицы отправляются на зимовку.

На Воздвиженье – осень к зиме быстрее движется.

На Воздвиженье двери на замке, чтобы гады в дом не попали.

Кто на Воздвиженье пойдет в лес, тот пропадет.

Не начинай никакого важного дела – все пойдет прахом.

На Воздвиженье дом от нечисти избавляй.

Что нельзя делать

Как и в другой важный праздник православного календаря, есть ограничения по тому, что можно делать в этот день, а что нельзя.

Запреты на православный праздник Воздвижение Креста Господня в первую очередь касаются похода в лес - считается, что именно в этот день "змеи и гады уходят в землю". Кто пойдет в этот день в лес - тот пропадет.

В этот день нельзя оставлять двери открытыми, чтобы "гады" не заползли в дом в поисках тепленького местечка для зимовки.

Также существовало поверье: не начинай никакого важного дела на Воздвиженье - все пойдет прахом;

В день Воздвижения Креста Господня нельзя есть молочных и мясных продуктов, соблюдая строгий пост.

Икона

Икона Воздвижение Креста описывает обретение царицей Еленой Креста Святого, на котором был распят Иисус Христос. После Распятия, Воскресения и Вознесения Господнего орудие пыток Спасителя было утеряно. Отыскать его удалось царице Елене, матери императора Константина Великого, лишь в 326 году после изнурительных поисков. Икона Воздвижения Креста известна своими чудотворными способностями. После искренней молитвы Святому Кресту болезни отступают.

Помогает икона Воздвижение в искренних молитвах, их произносят перед образом, чтобы: справиться с бесплодием, избавиться от неизлечимых болезней, вылечить больные кости и суставы, справиться с хроническими мигренями, вылечить зубную боль.