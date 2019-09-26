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В МВД будут помогать людям с нарушениями слуха

В МВД будут помогать людям с нарушениями слуха
15:24 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:В сервисных центрах МВД заработал сервис моментального сурдоперевода для клиентов с недостатками слуха.

Накануне Международного дня глухих, который отмечается в последнее воскресенье сентября с 1951 года, сервисные центры МВД запустили сервис для упрощения обслуживания клиентов с нарушениями слуха.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что такие сервисы будут установлены в МВД Львовской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областей и города.

Пилотный запуск инклюзивного проекта состоялся в Киеве. Теперь с 26 сентября клиенты с нарушениями слуха могут получить качественную консультацию в территориальном сервисном центре МВД №8043.

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"Инклюзивность - это принцип, который гарантирует доступность государственных сервисов для каждого гражданина, - отметил Юрий Смолянинов, начальник Регионального сервисного центра МВД в. Киеве. - Его соблюдение является неотъемлемой частью качественно нового формата обслуживания граждан, который реализуется реформой сервисных центров МВД. Мы рады быть одними из первопроходцев в этой сфере и убеждены, что такие сервисы как "ConnectPRO" должны быть введены в каждой организации и государственном учреждении ".

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МВД, Сурдоперевод, Международный день глухих, International Deaf Day, День инклюзивности, "ConnectPRO".
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