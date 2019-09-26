Нефтепровод "Дружба": Украина и Словакия подписали соглашение о совместной работе

Новости Украины:«Укртранснафта» и словацкая «Транспетрол» подписали соглашение о сотрудничестве при эксплуатации трансграничного участка магистрального нефтепровода «Дружба».

"Укртранснафта" и "Транспетрол" (Словакия) подписали соглашения о совместной эксплуатации трансграничного участка магистрального нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укртранснафта".

Документ подписали глава "Транспетрол" Иван Кривосудский, гендиректор Николай Гавриленко и член правления Мартин Ружинский.

Соглашение упорядочивает взаимоотношения между словацкой и украинской нефтетранскпортными компаниями и их совместную эксплуатацию участка нефтепровода "км 308 нефтепровода "Броды-Госграница" - нефтеперекачивающая станция №1 "Будковце" при выполнении нормативных и ремонтных работ на объектах нефтепровода.

Документ определяет порядок обмена информацией о состояние объектов магистрального нефтепровода,порядок контроля за ведением приемо-сдаточных операций.

Помимо всего стороны согласовали условия труда персонала "Укртранснафты" на нефтеперекачивающей станции №1 "Будковце".