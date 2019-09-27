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Дело Мемедеминова: суд оккупантов отказался допросить свидетелей журналистов

Дело Мемедеминова: суд оккупантов отказался допросить свидетелей журналистов
00:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд в Ростове-на-Дону отказал в допросе свидетелей о журналистской работе блогера Мемедеминова.

Суд в Ростове-на-Дону 26 октября отказался допрашивать журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Сейтумера Сейтумерова, а также Тараса Ибрагимова, которые были заявлены как свидетели защиты по делу гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Прошу допросить в качестве свидетелей следующих лиц: Ибрагимов, Ефименко, Сейтумеров, Батрак. В связи с пребыванием указанных лиц в Киеве, прошу организовать их допрос через видеоконференцсвязь с Печерским районным судом Киева. Они не могут прибыть на территорию России по многим причинам. Мы просим их допросить о личности моего подзащитного, а также по другим обстоятельствам", - заявил в зале суда ходатайство адвокат Эмиль Курбединов.

Заслушав доводы защиты, суд отказал в допросе этих свидетелей.

Как известно, Нариман Мемедеминов - крымскотатарский блогер, журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет.

Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий, призывами соблюдать нормы ислама, мнениями о российских праздниках.

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Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе при помощи сети Интернет".

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Все по теме:

Крым, Политзаключенные, Эмиль Курбединов, Нариман Мемедеминов.
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