Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления

Новости Украины:Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции.

Имя Иван древнееврейское по происхождению. По главной версии имя Иван произошло от старорусской формы Иоанн. В переводе означает "благодать Божия". В то же время, это имя сейчас распространено только среди русскоязычного населения Украины, Белоруссии и России.

Происхождение: Это имя имеет старинную форму Иоанн древнееврейского происхождения. У разных народов это имя произносится по-разному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.

Обычно жену выбирает долго. Завоевать его сердце непросто. Даже уже женившись, Иван считает, что у него есть выбор. Его запросто можно уличить в измене. Любит свою жену и не ревнует ее. Но сам может во время брака увлечься кем-либо, кроме жены. У него всегда несколько детей, которые очень сильно его любят.

Иван имеет мощную энергетику, которая следует за этим именем много веков. Так, евангелист Иоанн - любимый ученик Иисуса Христа, наряду с Петром занимает центральное место среди двенадцати апостолов. Иоанн Предтеча - последний в ряду пророков-предвозвестников прихода мессии, непосредственный предшественник Иисуса Христа.

У Ивана - широкая натура, добрый нрав и светлая, умная голова. Среди Иванов можно встретить прекрасных работников, ученых или... бездельников и пьяниц. Иван всегда открыт и отзывчив, любит широкие застолья, относится к людям просто и доверчиво. Вместе с тем, может быть упрям, когда дело касается его кровных интересов. Иван дорожит семьей, однако не пропустит ни одной хорошенькой "юбки". Иван не жадный, любит своих детей. Они же его просто обожают.

Поздравления

Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

Дорогой Иван, сердечно поздравляю и хочу пожелать тебе всегда оставаться Иваном — удалым молодцом! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок, бодр, силен, умен, красив, любим и в целом безупречен.

Повод есть у нас собраться

И в симпатии признаться.

Мы Ивана уважаем,

И все дружно поздравляем!

Ты общительный, активный,

В общем очень позитивный.

Ты ответственный в работе,

У начальства ты в почёте.

Всем знакомым помогаешь,

Никогда не унываешь.

Знаем мы, что в жизни личной

Ты и семьянин отличный.

Иван, желаю я тебе

Больших высот в твоей судьбе.

Здоровья, счастья и удачи,

Чтоб смог решить ты все задачи.

А главное, большой любви!

И птицу счастья ты лови,

Она исполнит все желанья,

Закончатся твои страданья.

Не знаю, что тебе еще сказать,

Давайте праздник отмечать.

Как утро прекрасен Иван,

Как полдень Ванюша жарок,

Как ночь загадочен он,

Ваня — ты жизни подарок!

Как сердца ты — милый стук,

Как ветер, что рвется в оконце,

Ты — лучший на свете друг,

Ты — как яркое солнце!

Сегодня, уважаемый Иван,

Принимай пожеланий и подарков караван:

Мешок со смехом, в делах — успехов,

Все проблемы и невзгоды переехать,

Красавицу-жену, верную, как в старину,

Много лет медовых, деток здоровых,

Настроенья отличного, праздника необычного,

Зарплаты нескромной и счастья огромного!

Я очень давно тебя знаю, видел твои победы и маленькие неудачи. Именно поэтому могу сказать, что у тебя очень сильный и мудрый ангел-хранитель, твой советчик и помощник. Он оберегает и заботится о тебе с самого детства, подставляет свое крыло, чтобы падения были мягкими и безболезненными. А сегодня небесный друг празднует свое день рождения. Так пусть же он еще долго верой и правдой служит тебе, а ты оберегай его и не огорчай. С именинами, Иван!

Говорят, что в именины все самые сокровенные мысли и желания летят к Богу. Так пусть же крылья твоего ангела будут крепкими и надежными, а его полет – быстрым и ловким. Чтобы все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иван!

Дорогой наш, милый Ваня,

Ты удачлив и умен.

Без тебя работа встанет,

Ты проворен и силен.

Ты всё можешь и умеешь,

Спорятся дела твои.

Береги семью и деток —

Пусть купаются в любви.

Мы тебе желаем счастья,

Не терять своих друзей

И в карьере продвиженья,

Новых и больших идей!

Для радости есть основанье,

Ведь отмечаем праздник твой,

Желаю тебе счастья, Ваня,

И в жизни управлять судьбой.

Какое, право, наслажденье,

Тебя сегодня поздравлять,

Иван, пускай всё невезенье,

Ты будешь вмиг одолевать.

Любовь пусть греет душу, Ваня,

А грусть бесследно улетит,

Здоровья крепкого желаю,

Нигде ничто пусть не болит.

Дорогой Иван, твое имя дословно переводится как "милость Божья". И я могу с уверенностью сказать, что ты ему полностью соответствуешь. Твоя верность и преданность друзьям, забота и любовь к близким и родным людям, понимание и милосердие делают мир вокруг тебя ярче и светлей. Ты согреваешь своим теплом и добротой, даришь силу и уют. Так оставайся же таким на долгие-долгие годы. С именинами, милый Ваня!