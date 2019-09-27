Собрание в Госпогранслужбе: что обсуждалось (Фото)

В Госпогранслужбе провели сбор с руководителями кадровых подразделений органов непосредственного подчинения Администрации.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мероприятие было организовано с целью обеспечения реализации государственной кадровой политики в Госпогранслужбе.
В ходе сбора пограничники обсудили организацию деятельности органов управления по удовлетворению потребностей ведомства в квалифицированных кадрах. Также были разъяснены требования по совершенствованию работы с кадрами.
В службе отметили, что в течение двух дней до кадровиков приходились изменения в законодательных и нормативно-правовых актах, определяющих порядок прохождения военной службы и трудовые отношения. А также отрабатывались единые подходы по реализации государственной кадровой политики в органах Госпогранслужбы.