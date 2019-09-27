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Кабмин ищет нового главу "Укравтодора"

Кабмин ищет нового главу "Укравтодора"
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Кабмин объявил конкурс на должность руководителя "Укравтодора".

Кабинет министров объявил с 27 сентября конкурсный отбор на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Соответствующее распоряжение от 25 сентября 2019 года обнародовано на сайте правительства.

В сопутствующих распоряжению документах отмечается, что новому главе "Укравтодора" предлагается: должностной оклад 24 тыс. грн, надбавки к окладу за ранг, а также доплаты и премии в соответствии со ст.52 закона "О государственной службе". Срок назначения - пять лет.

Квалификационные требования к кандидату: образование со степенью не ниже магистра, опыт работы - от семи лет, стаж работы в госорганах на должностях категорий А или Б либо же опыт работы на должностях в сфере дорожного хозяйства, или иметь опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях. Кандидат должен свободно владеть украинским языком и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

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Документы от претендентов на должность руководителя "Укравтодора" принимаются до 18:00 10 октября 2019 года.

Как сообщалось, Кабинет министров 25 сентября 2019 года принял решение об увольнении Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") и Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. Он будет уволен 1 октября 2019 года.

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Кабмин, Укравтодор.
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