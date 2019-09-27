"Боеприпасы и ракеты повреждены": минобороны прокомментировал поставку оружия из России

Новости Украины:Тем самым РФ создает угрозу массовой детонации в местах хранения боеприпасов.

Россия через неконтролируемые участки границы продолжает поставлять оккупационным войскам на Донбассе оружие и боеприпасы, в том числе, поврежденные коррозией, что грозит массовой детонацией в местах их хранения.

Как сообщил во время брифинга спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны.

«Россия продолжает поставку соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы.

При этом, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения», - сказал он. По словам Гуцуляка, решением командования российских оккупационных войск боеприпасы, непригодные к применению запрещено хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения.

«Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются. Указанная практика оккупантов хранение боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста в случае несчастных случаев с гибелью людей российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения», - заявил представитель Минобороны.

Также он подчеркнул, что подразделения Объединенных сил готовы к провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.