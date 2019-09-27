Скачать
Пятница, 27.09.2019
В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше
В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше
Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)
Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)
Шахтер 0:0 Ворскла: онлайн-трансляция матча (Видео)
Шахтер 0:0 Ворскла: онлайн-трансляция матча (Видео)
СМИ: звезда "Ангелов Чарли" беременна первенцем (Фото)
СМИ: звезда "Ангелов Чарли" беременна первенцем (Фото)

Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось

Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
19:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:28 сентября 2019 в 21 час 26 минуту произойдет Новолуние в знаке Весы.

Энергетически оно очень похоже на январское лунное затмение. Поэтому в жизни людей могут проигрываться темы, затронутые в начале 2019 года. Новая Луна акцентирует внимание на семье, взаимоотношениях с близкими. Могут быть затронуты права одиноких женщин, работающих родителей, женщин в традиционных семьях. Подходящее время для оздоровления организма.

Какие мечты могут исполнится после новолуния в Весах?

Новолуние в знаке Весов - это завершение одного цикла и начало нового. В это время хорошо писать новые планы и думать о следующих шагах в достижении желаемого. Сейчас происходят неожиданные развития событий, связанные с вопросами, которые долго ждали своего разрешения.

Тема отношений особенно актуальна и данное новолуние призывает к новым подходам в отношениях или соперничестве, где основой должно быть миролюбивое отношение, дипломатия, уважение взаимных интересов.

Нынешнее новолуние проходит в знаке Весов и самой актуальной будет тема партнерства и партнерских отношений всех видов - будь-то супружество или бизнес. Управительница знака Весы - Венера, сейчас находится в прекрасном положении, в Весах. Значит, сейчас актуальна проработка слабых мест в партнерстве, выявление всех подводных камней, недопонимания, взаимных претензий и споров.

Другими словами, если у вас есть напряженные отношения с партнерами, нынешнее новолуние это прекрасный шанс все исправить и повернуть к лучшему. Постарайтесь понять где и в чем вы сами являетесь создателем проблем, и что вы транслируете вашим партнерам.

Новолуние в сентябре 2019 года: особенности явления
Новолуние в сентябре 2019 года: особенности явленияЧитать полностью

Просто подумайте, помечтайте - какие бы отношения вам хотелось иметь с вашими партнерами в любви, в товариществе, в бизнесе. Будьте в позитиве, мечтайте о взаимопонимании с партнерами - и тогда 29 дней после новолуния принесут вам только приятные события!

Мечтайте о взаимоуважении и любви в семье, между близкими и любящими людьми, мире и гармонии в доме. Новолуние в Весах - прекрасный день, чтобы заложить фундамент нового дома, который станет настоящим домашним очагом для большой и крепкой семьи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мечты, Новолуние, 28 сентября, Новолуние 2019, Новолуние 28 сентября, Как правильно мечтать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
03 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
04 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
05 Сахарный диабет у мужчин: главные признаки болезни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь