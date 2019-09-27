Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось

Новости Украины:28 сентября 2019 в 21 час 26 минуту произойдет Новолуние в знаке Весы.

Энергетически оно очень похоже на январское лунное затмение. Поэтому в жизни людей могут проигрываться темы, затронутые в начале 2019 года. Новая Луна акцентирует внимание на семье, взаимоотношениях с близкими. Могут быть затронуты права одиноких женщин, работающих родителей, женщин в традиционных семьях. Подходящее время для оздоровления организма.

Какие мечты могут исполнится после новолуния в Весах?

Новолуние в знаке Весов - это завершение одного цикла и начало нового. В это время хорошо писать новые планы и думать о следующих шагах в достижении желаемого. Сейчас происходят неожиданные развития событий, связанные с вопросами, которые долго ждали своего разрешения.

Тема отношений особенно актуальна и данное новолуние призывает к новым подходам в отношениях или соперничестве, где основой должно быть миролюбивое отношение, дипломатия, уважение взаимных интересов.

Нынешнее новолуние проходит в знаке Весов и самой актуальной будет тема партнерства и партнерских отношений всех видов - будь-то супружество или бизнес. Управительница знака Весы - Венера, сейчас находится в прекрасном положении, в Весах. Значит, сейчас актуальна проработка слабых мест в партнерстве, выявление всех подводных камней, недопонимания, взаимных претензий и споров.

Другими словами, если у вас есть напряженные отношения с партнерами, нынешнее новолуние это прекрасный шанс все исправить и повернуть к лучшему. Постарайтесь понять где и в чем вы сами являетесь создателем проблем, и что вы транслируете вашим партнерам.

Просто подумайте, помечтайте - какие бы отношения вам хотелось иметь с вашими партнерами в любви, в товариществе, в бизнесе. Будьте в позитиве, мечтайте о взаимопонимании с партнерами - и тогда 29 дней после новолуния принесут вам только приятные события!

Мечтайте о взаимоуважении и любви в семье, между близкими и любящими людьми, мире и гармонии в доме. Новолуние в Весах - прекрасный день, чтобы заложить фундамент нового дома, который станет настоящим домашним очагом для большой и крепкой семьи.