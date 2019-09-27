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Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

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Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года
20:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:В этом году с 29 сентября по 1 октября евреи отмечают Новый год - Рош ха-Шана.

Праздник Рош Ха-Шана, или еврейский Новый Год, стал хорошо известным событием для украинцев. Ежегодно осенью десятки тысяч паломников  прибывают в город Умань на Черкасщине, чтобы отметить Рош Ха-Шана.

Почему евреи празднуют новый год осенью?

В этом году евреи встречают уже 5778-й год. Рош Ха-Шана приходится на 29 сентября по 1 октября. Евреи живут по лунно-солнечному календарю, поэтому их праздники являются подвижными относительно григорианского календаря.

Первым месяцем евреи считают весенний месяц авив, который приходится на март-апрель григорианского календаря. Рош Ха-Шана приходится на начало месяца тишрей - седьмого месяца еврейского календаря, который приходится на сентябрь-октябрь.

Евреи считают, что Бог создал мир именно в седьмой месяц. Поэтому с него и ведется летоисчисление.

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Традиционно в эти праздничные дни евреи молятся и просят прощения у родственников за причиненные обиды. Также в этот период особое внимание обращают на всевозможные знамения. Хасиды верят, что в эти дни они имеют особый смысл.

Еврейские праздники отличаются строгим ритуалом, а также особым отношением евреев к труду в этот день. Так, в любой праздник иудеям категорически запрещено работать. Единственное, что в эти дни разрешено делать – это готовить еду.

В праздничные дни иудеи читают Тору, проводят время с семьей, посещают сообщество, занимаются саморазвитием, уделяют больше времени молитве и размышлениям. Это возможность забыть о шуме современного мира и побыть наедине со своими мыслями.

Обязательное условие – веселиться

Еще одной интересной особенностью еврейских праздников, говорит раввин, является то, что большинство из них содержат специальное предписание "веселиться". То есть в праздничные дни обязательно надо веселиться, отменяется даже траур. К примеру, семидневный траур по умершему переносят на следующий после праздника день. Исключением является разве посты, а также праздник Йом Кипур – День искупления или Судный день – тогда евреи придерживаются очень строгого поста, отказываются от еды и воды, им даже нельзя мыться.

Ритуал трапезы

Можно выделить также праздничную трапезу. Сначала евреи произносят благословение над вином (Кидуш), далее происходит ритуальное омовение рук, после этого благословляют хлеб, и только после этого, собственно, приступают к трапезе.

Еще один интересный факт, что еврейские праздники наступают не утром после восхода солнца, а вечером предыдущего дня. Евреи начинают праздновать сразу, когда солнце зашло. Они верят, что именно в этот момент захода солнца зарождается новый день.

Традиционный фрукт в этот праздник – гранат. Как вариант – замена гранатов на яблоки. Кроме того, обязательно наличие меда (чтобы следующий год был сладким). Обязательный гость на столе – хлеб в форме венка, который называется хала. Эта форма означает цикличность времени. Запрещено есть горькую и кислую пищу, чтобы следующий год не стал годом горести и беды.

Не принято есть орехи. Причина – числовое значения слова "орех" на иврите равно аналогичному значению слова "грех". А о грехе упоминать в эти дни нельзя.

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Хасиды, Еврейский новый год, Рош-Ха-Шана, Паломничество хасидов в Умань, Рош-Ха-Шана 2019.
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