Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления

Имя Людмила – это славянское имя. Дословный перевод этого имени звучит как"милая людям". Это имя было забыто, поэтому очень долгое время не употреблялось. Так он назвал одну из своих баллад, которую написал в 1808 году. Позднее Александр Сергеевич Пушкин использовал это имя в своей поэме"Руслан и Людмила", написанной десятью годами позже. Но популярным имя Людмила стало лишь в 30-50-х годах XX века.
Ласковое обращение Люся (Люси) имеет иностранный аналог. Это имя Луция (читается как Люси), имеющее латинское происхождение и означающее"свет". Краткие формы Мика, Ляля, Лола (употребляется в Чехии) и Мила также являются и самостоятельными независимыми именами.
Святая Людмила считается покровительницей Чехии. В Праге 16 сентября проводится праздничная месса, в православном календаре эта дата соответствует 29 сентября.
Она стремится к миру и готова пойти на многое, чтобы гармонизировать отношения. Ее присутствие рядом можно использовать как успокаивающий и обнадеживающий фактор, она сможет и утешить, и развеселить. Тем не менее, обладательница этого имени в некоторой мере нервная девушка – это та часть расплаты, которой компенсируется её непрекращающаяся, но хорошо организованная деятельность, потому что Людмила обладает великолепными навыками организации.
Вообще обладательница этого имени очень дипломатичная, но бывает, что её импульсивный и эмоциональный характер может привести к таким последствиям, о которых позже она будет очень сожалеть. Она в меру вспыльчива, но ее гнев недолговечен, и она совсем не злопамятна, она будет стремиться уладить и восстановить мир, который ей так дорог.
Поздравления
Людмила значит"людям мила"
И ты действительно мила.
Как ангел нежный терпелива,
Улыбчива и весела.
Ты доброты полна сердечной
И даришь всем ее вокруг,
Прощать умеешь бесконечно
И самый преданный ты друг.
Пусть небо возвратит сторицей
Твои душевные дары,
Пусть окружающие будут
С тобой любезны и добры.
Пусть будет легкой жизнь и светлой,
Во всем подобною тебе.
И все, что только пожелаешь,
Сбывается в твоей судьбе!
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда ты нежной, милой,
Озорной и заводной,
Доброй, яркой и простой!
Звезды пусть тебе сияют,
А луна пусть бережет,
Солнце сердце согревает,
А душа всегда поет.
Ты не знай обид и грусти,
Веселись и процветай,
Будь здоровой и успешной,
Красотою ты сражай!
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда такой же милой.
А любая чтоб мечта
Воплощалась в два щелчка.
Чтоб жила всегда в достатке,
Со стабильною зарплаткой.
Чтобы море позитива
Жизнь несла тебе, Людмила!
Вовсе чтобы не скучала,
Про родных не забывала.
В гараже чтоб - иномарка,
Ну а жизнь - всегда в порядке.
Тебя, Людмила, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Семейного желаем счастья,
И дом обходят пусть ненастья,
А в сердце царствует покой.
Пусть будет так всегда с тобой.
Людмила наша милая,
Вы самая красивая,
Вы добрая и нежная,
Гламурная, прилежная.
Роскошная, опрятная,
Весьма невероятная.
Вы - просто умиление,
Восторг и вдохновение!
Успехов Вам, удачи,
Одежды"от Версачи",
Веселых дней побольше.
И жить как можно дольше!
С днем рождения тебя
Сегодня поздравляю,
В этот день, как никогда,
Счастья я желаю.
Будь красива и нежна,
Будь со всеми милой,
Ведь не зря зовут тебя
Нежно так - Людмилой.
Посмотри вокруг себя -
В мире все прекрасно,
Солнце светит из-за туч
Даже в день ненастный.
Так живи же и люби,
Жизнью наслаждайся.
И красивою такой
Вечно оставайся.
Я тебе желаю, Люда,
Преуспеть во всех делах,
В жизни радости и чуда,
Блеска пылкого в глазах.
Чтобы счастье в дверь стучалось
Каждый день без выходных,
И мечты всегда сбывались,
В планах повезло любых!
Ты рассудительна, мила и терпелива,
Недаром ведь Людмилою зовут.
Ты просто всем вокруг необходима,
Ты самый преданный на свете друг.
И в день твой ясный я тебе желаю
Удачи, радости, любви и доброты,
Здоровья, легкости, энтузиазма,
Чтоб грезы явью стали вмиг твои.
Чтоб ты любила и в ответ любимой
На самом деле искренне была,
Людмила, моя милая Людмила,
Пускай цветет всегда душа твоя!
Я тебя поздравляю сегодня,
Драгоценная наша Людмила,
И желаю на долгие годы
Оставаться душевной и милой.
Чтобы счастье в твой дом забежало
Ни на миг, а на целую вечность,
И удача тебя окружала,
Принося только добрые встречи!
Поздравляю, Людочка, с душою!
Окружит пусть радуга любви,
Пусть в душе искрится все покоем,
Потихоньку исполняются мечты.
Счастье пусть степенно украшает
Кружевным вязанием тепла.
Жизнь пусть ярко расцветает,
В ней все будет только для тебя.