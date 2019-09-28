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Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
07:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Людмила очень активна, динамична, независима, всегда выполняет свои обязанности и имеет чувство собственного достоинства.

Имя Людмила – это славянское имя. Дословный перевод этого имени звучит как"милая людям". Это имя было забыто, поэтому очень долгое время не употреблялось. Так он назвал одну из своих баллад, которую написал в 1808 году. Позднее Александр Сергеевич Пушкин использовал это имя в своей поэме"Руслан и Людмила", написанной десятью годами позже. Но популярным имя Людмила стало лишь в 30-50-х годах XX века.

Ласковое обращение Люся (Люси) имеет иностранный аналог. Это имя Луция (читается как Люси), имеющее латинское происхождение и означающее"свет". Краткие формы Мика, Ляля, Лола (употребляется в Чехии) и Мила также являются и самостоятельными независимыми именами.

Святая Людмила считается покровительницей Чехии. В Праге 16 сентября проводится праздничная месса, в православном календаре эта дата соответствует 29 сентября.

Она стремится к миру и готова пойти на многое, чтобы гармонизировать отношения. Ее присутствие рядом можно использовать как успокаивающий и обнадеживающий фактор, она сможет и утешить, и развеселить. Тем не менее, обладательница этого имени в некоторой мере нервная девушка – это та часть расплаты, которой компенсируется её непрекращающаяся, но хорошо организованная деятельность, потому что Людмила обладает великолепными навыками организации.

Вообще обладательница этого имени очень дипломатичная, но бывает, что её импульсивный и эмоциональный характер может привести к таким последствиям, о которых позже она будет очень сожалеть. Она в меру вспыльчива, но ее гнев недолговечен, и она совсем не злопамятна, она будет стремиться уладить и восстановить мир, который ей так дорог.

Поздравления

Людмила значит"людям мила"

И ты действительно мила.

Как ангел нежный терпелива,

Улыбчива и весела.

Ты доброты полна сердечной

И даришь всем ее вокруг,

Прощать умеешь бесконечно

И самый преданный ты друг.

Пусть небо возвратит сторицей

Твои душевные дары,

Пусть окружающие будут

С тобой любезны и добры.

Пусть будет легкой жизнь и светлой,

Во всем подобною тебе.

И все, что только пожелаешь,

Сбывается в твоей судьбе!

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда ты нежной, милой,

Озорной и заводной,

Доброй, яркой и простой!

Звезды пусть тебе сияют,

А луна пусть бережет,

Солнце сердце согревает,

А душа всегда поет.

Ты не знай обид и грусти,

Веселись и процветай,

Будь здоровой и успешной,

Красотою ты сражай!

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда такой же милой.

А любая чтоб мечта

Воплощалась в два щелчка.

Чтоб жила всегда в достатке,

Со стабильною зарплаткой.

Чтобы море позитива

Жизнь несла тебе, Людмила!

Вовсе чтобы не скучала,

Про родных не забывала.

В гараже чтоб - иномарка,

Ну а жизнь - всегда в порядке.

Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Семейного желаем счастья,

И дом обходят пусть ненастья,

А в сердце царствует покой.

Пусть будет так всегда с тобой.

Людмила наша милая,

Вы самая красивая,

Вы добрая и нежная,

Гламурная, прилежная.

Роскошная, опрятная,

Весьма невероятная.

Вы - просто умиление,

Восторг и вдохновение!

Успехов Вам, удачи,

Одежды"от Версачи",

Веселых дней побольше.

И жить как можно дольше!

Именины (День Ангела) Корнилия: значение имени и поздравления

С днем рождения тебя

Сегодня поздравляю,

В этот день, как никогда,

Счастья я желаю.

Будь красива и нежна,

Будь со всеми милой,

Ведь не зря зовут тебя

Нежно так - Людмилой.

Посмотри вокруг себя -

В мире все прекрасно,

Солнце светит из-за туч

Даже в день ненастный.

Так живи же и люби,

Жизнью наслаждайся.

И красивою такой

Вечно оставайся.

Я тебе желаю, Люда,

Преуспеть во всех делах,

В жизни радости и чуда,

Блеска пылкого в глазах.

Чтобы счастье в дверь стучалось

Каждый день без выходных,

И мечты всегда сбывались,

В планах повезло любых!

Ты рассудительна, мила и терпелива,

Недаром ведь Людмилою зовут.

Ты просто всем вокруг необходима,

Ты самый преданный на свете друг.

И в день твой ясный я тебе желаю

Удачи, радости, любви и доброты,

Здоровья, легкости, энтузиазма,

Чтоб грезы явью стали вмиг твои.

Чтоб ты любила и в ответ любимой

На самом деле искренне была,

Людмила, моя милая Людмила,

Пускай цветет всегда душа твоя!

Я тебя поздравляю сегодня,

Драгоценная наша Людмила,

И желаю на долгие годы

Оставаться душевной и милой.

Чтобы счастье в твой дом забежало

Ни на миг, а на целую вечность,

И удача тебя окружала,

Принося только добрые встречи!

Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления

Поздравляю, Людочка, с душою!

Окружит пусть радуга любви,

Пусть в душе искрится все покоем,

Потихоньку исполняются мечты.

Счастье пусть степенно украшает

Кружевным вязанием тепла.

Жизнь пусть ярко расцветает,

В ней все будет только для тебя.

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