Скачать
Суббота, 28.09.2019
Новосад обязалась добиться повышения зарплат учителям в бюджете-2020
Новосад обязалась добиться повышения зарплат учителям в бюджете-2020
Скандал в США: сотрудники спецслужб требуют привлечь Трампа к ответственности
Спецслужбы США требуют привлечь Трампа к ответственности
Пакьяо нацелился на победителя боя Спенс - Портер
Пакьяо нацелился на победителя боя Спенс - Портер
На 86-м году жизни умер Марк Захаров
На 86-м году жизни умер Марк Захаров

Добровольцы АТО могут получить статус участников боевых действий: детали

Добровольцы АТО могут получить статус участников боевых действий: детали
16:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Комитет Рады в понедельник рассмотрит законопроекты о присвоении статуса УБД добровольцам, чьи формирования не вошли в силовые структуры.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и прав ветеранов на своем заседании в понедельник, 30 сентября, намерен рассмотреть законопроекты (№2045 и №2045-1) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции (АТО).

Согласно повестке заседания комитета, эти инициативы народные депутаты рассмотрят первыми.

Проект закона №2045 инициировала группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" во главе с экс-министром по делам ветеранов Ириной Фриз, альтернативный законопроект №2045-1 предложили нардепы из фракции "Слуга народа", "Голоса" и "Батькивщины", в том числе лидеры фракций Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко.

Оба документа содержат дополнение к ст.6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады

Согласно предложенным нормам, участниками боевых действий станут лица, которые до вступления в силу закона от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в составе добровольческих формирований не менее 30 дней непосредственно участвовали в антитеррористической операции в период ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)

Вместе с тем это положение не будет распространяться на сотрудников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (волонтеров). 

Законопроекты также содержат порядок предоставления статуса участника боевых действий участвовавшим в АТО членам добровольческих формирований, которые не вошли в состав силовых структур.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Добровольцы, АТО, Комитет Рады, УБД, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
03 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
04 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трасса Киев-Одесса станет автобаном: Украина получила €900 млн
Киев-Одесса станет автобаном: получено €900 млн
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Учения &quot;Rapid Trident-2019&quot; завершились на Львовщине (Фото)
Учения "Rapid Trident-2019" завершились на Львовщине (Фото)
Эффектная Екатерина Кухар украсила обложку глянца (Фото)
Эффектная Екатерина Кухар украсила обложку глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь