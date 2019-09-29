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Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии

Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии

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Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии
08:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:29 сентября православные христиане почитают память святой Евфимии Всехвальной, которая была праведной и справедливой верующей.

Согласно Священному писанию, Евфимия жила в Халкидоне в III-IV веке и происходила из семьи праведных христиан, а потому, в Бога уверовала с самого детства. В то время достаточно часто организовывались массовые гонения на последователей христианской веры, а потому, эти события непосредственно повлияли и на жизнь Ефимии.

Однажды правитель города велел всем жителям собраться на праздник, посвященный богу Марсу. Однако в то же время свое служение совершала местная христианская община, за что все ее члены были арестованы. Всех христиан представили императору, который должен был совершить над ними суд. И только Ефимию правитель оставил в городе, поскольку попытался ее соблазнить. Однако девушка отвергла все ухаживания, в результате чего он подверг Ефимию различным истязаниям, но она осталась невредимой.

Ефимию бросили к диким зверям, которые не тронули ее, и только медведица впоследствии ранила Ефимию, которая тут же умерла после того, как услышала голос с неба, призывавшей ее к себе. Одновременно в городе произошло землетрясение, которое разрушило все языческие храмы.

Что нельзя делать 29 сентября в праздник святой Евфимии:

Ловить рыбу. В праздник святой Евфимии желательно не подходить и не взаимодействовать с любыми водоемами, в том числе и для ловли рыбы.

Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок. Лучше эти дела сделать накануне или перенести на следующий день. Считается, что резкая смена обстановки 29 сентября может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровьем.

Завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Хотя в здоровой белой зависти нет ничего плохого, если она тебя мотивирует и заставляет добиваться новых вершин в карьере, досуге, семье и жизни в целом. Но если зависть для тебя только лишний повод погрустить или облить желчью окружающих, сумевших добиться чего-то большего, то от этого чувства нужно избавляться. Постарайся научиться радоваться успехам других, а если люди специально провоцируют тебя постоянным хвастовством, то просто прекрати общение.

Также в народе было принято судить, какой будет зима, по этому дню: если 29 сентября было тепло и сухо, то зима ожидается мягкая, снежная и не слишком холодная. А вот если будет гроза — снега зимой ждать не стоит.

На стол в этот день обязательно подавали птицу - домашнюю или дикую - и гадали на птичьей косточке. Тонкие косточки предвещали теплую зиму и раннюю весну, легкую зимовку, толстые и оплывшие жиром - суровую зиму, позднюю весну и сложную зимовку. Поэтому этот день и получил название "птичья костка". Первый кусочек от жареной курицы или запеченного гуся традиционно доставался главе семьи, который и гадал по косточкам.

В этот день часто можно слышать пение перелетных птиц, которые носятся в воздухе стаями и готовятся покинуть нашу землю, чтобы отправиться зимовать — в теплые края. Поэтому 29 сентября и получил название "птичье голошение". Считалось, кстати, что девочка, родившаяся в этот день, получит от птиц хороший, чистый голос.

Те, кто отправился в баню или сауну вчетвером, вскоре сильно поссорятся между собой из-за какого-то пустяка. Если вы попарились чужим веником, то в скором времени заболеете; поцеловали любимого человека в парилке – расстанетесь.

Народные приметы:

  • В какую сторону спиной ложатся домашние животные, оттуда вскоре и подует сильный ветер.

  • Если галки начали собираться в стаи и громко кричать, то будет стоять ясная и теплая погода.

  • Увидели, что пауки плетут паутины во время дождя, значит, он скоро закончится.

  • Ближе к утру звезды на небе стали мерцать ярче, звуки слышатся громче, а дым стелется по земле – ждите ухудшения погоды.

  • Заметили, что лебеди летят против ветра – приближается ураган.

  • Если на улице много паутины, скворцы до сих пор не улетели в теплые края или листва на деревьях пожелтела, но не опадает, то сухая осень надолго затянется.

  • Стены в вашем доме или квартире стали влажными – ожидается ненастье.

  • Выдался теплый и сухой день, значит, зима наступит поздно, к тому же не будет сильных морозов.

  • Услышали раскаты грома – грядут малоснежные, но морозные зимние месяцы.

  • Сегодня нельзя свататься и жениться — брак быстро распадется.

  • Сегодня нельзя долго смотреть на себя в зеркало, а то астральный двойник душу украдет.

  • Сегодня нельзя целоваться — будет расставание.

Знаменательные события в истории: 29 сентября 2019 года

Если верить народным традициям, то не следует браться за новые дела, так как они обречены на провал.

29 сентября продолжали делать заготовки на зиму. Квасили и солили капусту с морковью, яблоками, брусникой, клюквой.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 29 сентября, День Евфимии.
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