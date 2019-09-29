Польша просит в Украины разрешения на строительство кладбищ на Волыни

Новости Украины:Польская сторона хочет получить разрешение на перезахоронение польских жертв периода польско-большевистской войны.

Представитель польского Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, в эфире одной из радио станций Польши заявил, что польская сторона надеется получить от украинских коллег, разрешение на строительство кладбищ. Они нужны для того, что бы перезахоронить останки поляков которые будут найдены.

На днях Украина формально согласилась дать разрешение Польше для проведения поисково-эксгуммационных работ. Данный запрет Украина ввела в 2017 году. Он запрещал Польше проведения каких либо поисковых работ на территории Украины, а также сооружения любых памятников польским жертвам.

Кшиштоф Швагжик заявил, что направил украинской стороне все необходимые документы. Он уточнил, что в данный момент Польша просит разрешение провести поиски в нескольких местах. Речь идет о захоронениях поляков погибших в период с 1939 по 1944 годы на Волыни.

По его словам, объемы поисковых работ огромные. Речь идет о тысячах захоронениях. Швагжик надеется на то, что Украина разрешит Польше построить кладбища, где можно будет достойно похоронить останки поляков.