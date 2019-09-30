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Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского (Видео)

Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского (Видео)
01:18 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Главный раввин Киева раскритиковал президента за отсутствие на мероприятиях в Бабьем Яру, однако Владимир Зеленский там присутствовал.

Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие в субботу на памятных мероприятиях в Бабьем Яру, однако, сам глава государства в этот день все же присутствовал на в Бабьем Яру, однако не во время официальной церемонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление раввина.

“У нас президент — еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, случилось так, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября ... Нужно уважать память, то, что было. А сегодня президент прислал только корзину цветов”, — сказал он, выступая перед собравшимися в Бабьем Яру.

Однако главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента, назвав обвинения в его адрес некорректными.

“Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить это место”, — сказал он, напомнив, что президент только что вернулся из очень нелегкой поездки в Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Он также подчеркнул, что Зеленский несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру.

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Несмотря на эти заявления, президент Украины Владимир Зеленский все же присутствовал в Бабьем Яру в этот день, но не во время проведения официальной церемонии. Так, в сети появились фото со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, на которых видно, что Зеленский привез к мемориалу красные розы и был в черных очках.

Напомним, утром Президент Украины выступил с официальным обращением, в котором заявил, что память Бабьего Яра — это предупреждение для всего человечества.

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Все по теме:

Бабий Яр, Владимир Зеленский, Моше-Реувен Асман, Яков Дов Блайх.
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