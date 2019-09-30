Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства
Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства
В центре Киева мужчина взобрался на крышу и требует журналистов (Видео)
В центре Киева мужчина взобрался на крышу и требует журналистов (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Ветеран АТО рассказал, почему нельзя отказываться от призыва срочников

Ветеран АТО рассказал, почему нельзя отказываться от призыва срочников
02:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины:Ветеран АТО Мирослав Гай: Нельзя отказываться от призыва срочников в условиях войны.

В условиях войны Украине нельзя полностью отказываться от призыва на срочную службу и переходить на контрактную армию. Такое мнение высказал ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, передает «Обозреватель».

"Сейчас это абсолютно популистская и вредная идея для Украины. Потому что мы – воюющая страна", – заявил он.

Гай объяснил, что призывники составляют важный мобилизационный резерв – т.наз. "оперативный резерв первой очереди". Кроме молодежи, в этот резерв входят участники боевых действий, однако многие из них находятся уже на грани мобилизационного возраста.

"Срочная служба дает возможность хранить наш стратегический мобилизационный резерв. Как в Израиле, как в Южной Корее. Страны с высоким уровнем достатка и технологий, которые постоянно живут под угрозой войны, не отказываются от обязательной службы", – подчеркнул ветеран АТО.

Кроме того, напомнил Гай, в Вооруженных силах Украины большая "текучка" кадров из-за недостаточно высоких зарплат и огромной нагрузки на военнослужащих.

"Зарплата сейчас для контрактной армии слишком мала. Намного лучше, чем была – это прорыв – но ее нужно еще поднимать. Соответственно, большая текучка, большая нехватка людей", – уточнил он.

По его мнению, зарплат контрактникам как в странах НАТО, даже в Польше, Украина пока не может себе позволить.

"Поэтому отказ от призыва – это была бы стратегическая ошибка. Мы просто на ближайшие 5-10 лет лишаем себя большого количества молодых людей, которые умеют держать оружие, получили какие-то элементарные навыки и военно-учетную специальность. И которые в случае расширенной войны могли бы встать в ряды Вооруженных сил", – резюмировал волонтер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, ВСУ, Призыв, Срочная служба, АТО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
02 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
03 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Dodge Challenger обзавелся 34-дюймовыми колесами (Видео)
05 Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов
На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов
В Симферополе произошло ДТП: авто упало в подземный переход
В Симферополе авто упало в подземный переход
Макс рассказал, когда Starship выйдет на околоземную орбиту
Макс рассказал, когда Starship выйдет на околоземную орбиту
Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе
Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь